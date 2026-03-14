El comercio entre los dos grandes bloques geopolíticos del mundo, Estados Unidos (EEUU) y China, se encuentra en mínimos históricos, algo que revela el incremento de la polarización a nivel mundial. De hecho, las transacciones entre ambas economías tan sólo representan el 2% del total, tras una caída de 1,6 puntos porcentuales. Es decir, la guerra comercial y arancelaria del presidente Donald Trump está dando sus frutos; al menos está sirviendo para desvincularse del gigante asiático y que cada hegemón refuerce sus relaciones con sus socios.

Así lo desvela el estudio Global Connectedness Report 2026, elaborado por DHL junto a la Escuela de Negocios Stern, de la Universidad de Nueva York. En él, los analistas concluyen que el comercio entre EEUU y China está disminuyendo a lo largo de los meses, mientras que el que cada uno de ellos mantiene con los países más afines se va incrementando.

En lo que respecta al comercio mundial, este creció en 2025 a un ritmo superior al de cualquier otro año desde 2017, si se excluye el periodo marcado por la pandemia de Covid-19.

En este contexto, las importaciones de EEUU aceleraron los envíos a comienzos del año, adelantándose a la subida de aranceles, aunque posteriormente cayeron por debajo de los niveles registrados el año anterior.

Por otro lado, el incremento de las exportaciones de China hacia mercados distintos del estadounidense (mientras caían las relaciones comerciales con EEUU) contribuyó a sostener el volumen del comercio global.

Según los datos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), los productos vinculados con la inteligencia artificial impulsaron el 42% del crecimiento del comercio de mercancías durante los tres primeros trimestres de 2025.

De cara al futuro, los profesionales prevén que las recientes subidas de aranceles en EEUU ralenticen de forma moderada el crecimiento del comercio en 2026, aunque sin llegar a frenarlo. Además, se espera que el comercio mundial de mercancías avance a un ritmo medio del 2,6% anual hasta 2029, en línea con la tendencia observada en la última década.

De hecho, uno de los motivos por los que el comercio puede seguir expandiéndose pese al aumento de los aranceles estadounidenses es que la mayor parte de los intercambios internacionales no involucra a EEUU. En este contexto, numerosos países están buscando nuevos acuerdos comerciales para garantizarse el acceso a mercados alternativos, según DHL.

China y EEUU

Uno de los puntos más importantes del informe es aquel que desvela que los vínculos comerciales entre EEUU y China continúan debilitándose, aunque subraya que su peso conjunto resulta «sorprendentemente pequeño» si se analiza desde una perspectiva global.

En concreto, el comercio bilateral entre ambas economías representó el 3,6% del comercio mundial en su punto máximo en 2015, antes de reducirse al 2,7% en 2024 y descender hasta apenas el 2% durante los tres primeros trimestres de 2025.

Al mismo tiempo, la mayoría de los países siguen manteniendo sus relaciones comerciales tradicionales. En la última década, únicamente entre el 4% y el 6% del comercio mundial de mercancías, la inversión extranjera en nuevos proyectos y las fusiones y adquisiciones transfronterizas se han desplazado lejos de rivales geopolíticos.

Además, gran parte de estos flujos no se han dirigido hacia aliados estrechos, sino hacia economías con posiciones geopolíticas más flexibles, como India y Vietnam.

«Una toma de decisiones acertada requiere una visión calibrada de hasta qué punto están cambiando realmente los vínculos comerciales globales», ha declarado el director de la Iniciativa DHL sobre Globalización del Centro para el Futuro de la Gestión de la NYU Stern, el profesor Steven A. Altman. «Los riesgos para la globalización son reales, pero también lo es la resistencia de los flujos mundiales», ha sentenciado Altman.