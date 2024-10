Mercadona tiene los únicos cereales que recomiendan los expertos: cuestan menos de 2 euros

Cuando se trata de empezar el día de forma saludable, no hay mejor aliado que un buen bol de cereales. Pero no todos los cereales son iguales, y en muchos casos, aquellos que parecen una opción nutritiva esconden cantidades alarmantes de azúcar y otros aditivos poco deseados. Sin embargo, Mercadona ha dado en el clavo con una gama de cereales que no sólo son saludables, sino que además tienen un precio imbatible. En particular, los Cereales avena Crunchy Hacendado se han convertido en el producto estrella recomendado por expertos en nutrición.

A diferencia de muchas otras opciones en el mercado, estos cereales destacan por su simplicidad y valor nutricional. Con un 85% de avena integral y un bajo contenido en azúcar, los cereales avena Crunchy no sólo aportan energía, sino que también son ricos en fibra y nutrientes esenciales. Lo mejor de todo es que están diseñados en un formato crujiente (crunchy), lo que los hace aún más atractivos para quienes disfrutan de una textura crocante en su desayuno. Además, con un precio de tan solo 1,90 euros por caja de 400 gramos, Mercadona logra ofrecer un producto de calidad a un precio accesible. Unos cereales que muchos expertos en nutrición aconsejan, aunque como decimos las opciones de cereales en estos supermercados son muchas, y junto a los avena Crunchy, queremos destacar otras dos alternativas que son también muy recomendables.

Mercadona tiene los cereales que recomiendan los expertos

A nivel nutricional, los cereales avena Crunchy Hacendado son muy equilibrados. Por cada 100 gramos, contienen 390 calorías y solo 4,6 gramos de azúcar, una cifra considerablemente baja en comparación con otros cereales disponibles en el mercado. Esta combinación de bajo azúcar, alto contenido en avena integral y precio competitivo los convierte en una de las mejores opciones para quienes buscan cuidar su salud sin gastar de más.

¿Por qué la avena es tan recomendada por los expertos?

La avena es, sin lugar a dudas, uno de los alimentos más completos que podemos incluir en nuestra dieta. Este cereal es conocido por su capacidad para regular el colesterol, mejorar la salud digestiva y proporcionar energía de forma prolongada gracias a su contenido en carbohidratos complejos. Además, es rica en vitaminas, minerales y antioxidantes, lo que la convierte en un excelente aliado para mantener una alimentación equilibrada. En su formato crunchy, como el que presenta Mercadona, se mantiene el sabor y los beneficios, pero con una textura más divertida para el paladar.

Este formato crunchy, que mezcla lo mejor de los copos de avena con una preparación crujiente, hace que estos cereales no solo sean ideales para el desayuno, sino también como tentempié saludable a lo largo del día. Puedes agregarlos a tu yogur, a la leche o incluso utilizarlos como base para postres más elaborados.

Otras opciones saludables en Mercadona

Si los Cereales avena Crunchy no te convencen del todo o simplemente prefieres otras variedades, Mercadona tiene más alternativas igual de saludables en su gama Hacendado, todas ellas a precios muy competitivos. Entre ellas destacan los Cereales copos de trigo espelta integral Hacendado, que también ofrecen una opción excelente para quienes buscan cuidar su salud.

Este producto, que viene en paquetes de 400 gramos por 1,70 euros, no contiene azúcares añadidos, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes quieren evitar el consumo excesivo de azúcar en su dieta diaria. La espelta, al igual que la avena, es rica en fibra, vitaminas del grupo B y minerales como el hierro y el magnesio, aportando un gran valor nutricional a tus desayunos. Los copos de trigo espelta integral son ideales para consumir con leche, yogur o incluso para hacer mezclas con otros cereales y frutos secos.

Otra opción que vale la pena destacar son los Cereales Cereal Mix Hacendado, que se venden en paquetes de 375 gramos por 2,40 euros. Este mix incluye una combinación de copos de maíz, trigo espelta cocido y cereales inflados (como arroz y avena), lo que le da una textura variada y atractiva. Al igual que los anteriores, estos cereales también están libres de azúcares añadidos, por lo que son perfectos para quienes buscan cuidar su ingesta de azúcar sin sacrificar el sabor ni la variedad.

En definitiva, Mercadona ha logrado posicionarse como una referencia en el mercado de cereales saludables con su gama Hacendado. Los Cereales avena Crunchy, con su alto contenido en avena integral y bajo en azúcar, son recomendados por expertos como una opción equilibrada y nutritiva para el desayuno o cualquier momento del día. Además, con precios que no superan los 2 euros, son una alternativa asequible para quienes buscan mejorar su alimentación sin afectar su bolsillo.

Otras opciones como los Cereales copos de trigo espelta integral y el Cereal Mix Hacendado amplían el abanico de posibilidades, ofreciendo soluciones igualmente saludables y sin azúcares añadidos. Si buscas empezar el día con energía y cuidarte, estas opciones de Mercadona son, sin duda, las mejores que podrás encontrar en el mercado.