Mercadona es uno de los supermercados con mayor afluencia diaria de clientes. De hecho tiene una cuota de mercado de casi el 25% en lo que respecta a supermercados más visitados en España (le siguen Carrefour y Lidl), de modo que son muchos los clientes que se interesan por saber cuál es su horario cuando se acerca un día festivo o una celebración importante. Por ello, y dado que este fin de semana se celebra el día dedicado a todas las madres puede que desees saber si Mercadona prepara un cambio en su horario por el Día de la Madre, algo que te contamos a continuación con todo detalle.

Horario Mercadona Día de la Madre

El horario de Mercadona en días laborables y en toda España es de 09:00 horas a 21:30 horas. De este modo, de lunes a sábado tenemos un amplio abanico de horas para acudir a Mercadona a hacer la compra, mientras que todos los domingos y festivos sus tiendas están cerradas.

Este fin de semana, y en concreto el Domingo 1 de mayo se celebra el Día de la Madre y aunque no es un día festivo, no podemos decir que Mercadona haya pensado algún horario especial. De hecho, al ser domingo sus establecimientos permanecerán cerrados, pero además también se suma el hecho de ser festivo y como decimos, no por el día dedicado a las madres y sí por ser también el Día del Trabajador.

El Día del Trabajador y el horario en Mercadona

No hay duda entonces que para el Día de la Madre y el del trabajador, Mercadona mantendrá su política de cierre los domingos y festivos aunque debes tener en cuenta que algunas comunidades han decidido pasar la fiesta del 1 de mayo al lunes 2 de mayo así que dependiendo de donde vivas puede que encuentres que Mercadona también cierra este próximo lunes.

En concreto, las comunidades que han pasado la fiesta del Día del Trabajador al lunes 2 de mayo son Asturias, Aragón, Andalucía, Extremadura, Castilla y León y la Región de Murcia y a todas ellas le podemos sumar también la Comunidad de Madrid aunque en su caso, el lunes celebra el Día de la Comunidad.

De este modo, parece claro que todos los supermercados Mercadona estarán cerrados este próximo día de la madre, y también el lunes 2 de mayo en las comunidades señaladas, aunque si tienes dudas con sus horarios, lo mejor es entrar en su página web, irse a la sección «Supermercados» y consultar por el código postal, cuál es el horario de la tienda Mercadona más cercana a tu casa o a tu población.