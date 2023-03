Mercadona lo vuelve a hacer con esta novedad: una comida preparada para los días de trabajo

Los platos preparados son uno de los productos que más han crecido en ventas en los últimos años, tanto si son platos principales como bocadillos, hamburguesas o similares, y es que sin duda resulta muy cómodo poder comprar algo ya hecho que no tengas que cocinar y que te puedas comer en el momento. Hoy te mostramos un nuevo plato preparado de Mercadona que está arrasando en ventas gracias a estar buenísimo y a la comodidad que supone llevártelo listo para comer… ¡tienes que ir a probarlo!.

Mercadona cuenta en sus supermercados con la sección ‘Listo para comer’, en la que puedes encontrar una gran variedad de platos preparados que te puedes llevar ya calientes, listos para comer como dice su nombre. En esta sección puedes encontrar platos como pollo asado con patatas, pasta, pizzas, tortilla, croquetas, pescados… y también bocadillos y hamburguesas, por si quieres tener algo ligero y rápido de comer en lugar de un plato principal que te obligue a sentarte más tiempo a la mesa.

El bocadillo de brioche de Mercadona que triunfa en ventas

Se trata del Brioche Listo para Comer vegetal con jamón cocido, un bocadillo espectacular que podrás llevarte a la oficina para darte un gustazo a la hora de comer y que la comida sea súper completa aunque parezca un simple bocata. Es una de las novedades del supermercado valenciano en las últimas semanas, un bocadillo que ha llegado para triunfar y que todo el mundo quiere probar, con un peso de 160 g y un precio de 3 euros que sin duda merece la pena pagar.

Este bocadillo de brioche de Mercadona destaca en primer lugar por estar preparado con pan brioche, esa maravilla de pan blandito con un sabor y una textura tan especial que en este caso está relleno de jamón cocido, lechuga, huevo cocido y mayonesa, lo que hace de él un súper bocadillo que puede perfectamente convertirse en tu almuerzo en un día cualquiera en la oficina cuando no has tenido tiempo de prepararte nada, o no te ha apetecido hacerlo.

Según su etiquetado, entre sus ingredientes puede contener trazas de leche, apio, frutos de cáscara, soja, mostaza, moluscos, granos de sésamo, sulfitos, crustáceos y pescado. En cuanto a sus valores nutricionales, es importante destacar que por cada 100 g de producto tiene 225 kcal, 2,9 g de grasas saturadas, 4,2 g de azúcares, 11,2 g de proteínas y 0,91 g de sal.

¿Qué es el pan brioche?

El pan de brioche es un pan dulce de origen francés que se elabora a base de huevos, levadura, leche, mantequilla y azúcar, con una corteza que se dora antes de hornearla para darle su color característico, mientras que la miga tendrá un amarillo más pálido.