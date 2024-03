Mercadona se la juega y retira uno de sus productos más TOP que costaba 3,60 euros

Mercadona es el supermercado número uno en España. Su cuota de clientes de casi el 27% (según datos de julio de 2023) así lo confirma. Clientes que pueden encontrar siempre en sus tiendas increíbles novedades a pesar de que de vez en cuando se quedan sin otros productos que son retirados y que a veces nos pillan por sorpresa. Es el caso de uno de sus productos más TOP que costaba 3,60 euros y que ya no podemos encontrar en Mercadona. ¿Pero qué ha pasado exactamente?.

Ha sido en las redes sociales dónde un usuario se dio cuenta de que ya no vendían en Mercadona, una de sus pizzas más vendidas. Algo que provocará el disgusto de muchos de sus clientes, de modo que será bueno saber qué has pasado o si los famosos supermercados, tienen alguna alternativa.

El producto top que Mercadona ha retirado

Entre los muchos supermercados que tenemos en nuestro país, Mercadona suele destacar debido a que muchos de sus productos son bastante novedosos, y además, en algunos casos suelen hacerse virales. Esto provoca que los consumidores estén siempre atentos a sus novedades. Unos clientes fieles a los que la propia cadena de Juan Roig define como «Jefes». Sin embargo, no todo es un camino de rosas para estos «Jefes» de la cadena valenciana; y es que, cuando un producto querido y habitual desaparece de los estantes, la decepción y el desconcierto se hacen sentir con fuerza en la comunidad de compradores.

Es lo que ha ocurrido precisamente con una de las pizzas que era de las más queridas por parte de los clientes de Mercadona. Nos estamos refiriendo a la pizza serrana de Hacendado. Una de las joyas de la corona de Mercadona que destacaba entre la oferta de pizzas Hacendado por su exquisito jamón ibérico y porque además tenía un precio accesible de 3,60 euros. En su momento y cuando fue lanzada en 2021, esta pizza fue recibida con especial entusiasmo, y rápidamente se convirtió en un producto favorito, especialmente entre los aficionados a las pizzas de calidad.

Sin embargo, ahora tenemos que decir que ya no es posible encontrar esta pizza en las neveras de Mercadona. Algo que hemos sabido gracias a la redes sociales y a un mensaje de uno de estos clientes que al no encontrar su pizza favorita ni en la tienda física y tampoco en la online, decidió preguntar a través de X (antes Twitter), qué había pasado con esta pizza:

@mercadona ¿Habeis retirado la pizza serrana? Hace días que no la encuentro y online tampoco la veo. pic.twitter.com/HMKWRskUxd — sinfiltro (@sinfilt29925066) February 25, 2024

La respuesta de Mercadona y que alternativa sugiere

Después del mensaje de este cliente, la respuesta de Mercadona no se hizo esperar, y a través de su cuenta de X, la empresa respondió a las inquietudes de los clientes, confirmando que la pizza serrana ya no formaría parte de su oferta pero lejos de dejar a este cliente sin otra opción, le recomendó que en sus tiendas lo que sí puede encontrar es la pizza serrana tradicional Hacendado cocida al horno de piedra y que se puede comprar por 2,90 euros (400 gramos).

A pesar de esta alternativa, la cadena de supermercados no ha revelado por el momento las razones detrás de esta decisión, limitándose a informar sobre que el producto ya no forma parte de su stock. Mientras tanto, otro usuario en X ha comentado que es una pena que la pizza ya no esté dado que estaba muy buena y que además lo mejor que tenía era la masa. Por lo visto dicha pizza estaba elaborada con masa madre. Sin embargo en el caso de la alternativa que nos da Mercadona no es así aunque sí que se señala que está hecha con masa madre.

Es una auténtica pena que una de las mejores pizzas que vendía Mercadona ya no esté disponible, pero lo cierto es que la alternativa ofrecida tiene también muy buenos comentarios y como la retirada, está elaborada por Casas Tarradellas, que es conocida precisamente por ser una de las empresa que mejores pizzas precocinadas elabora.

Otros productos recientemente en Mercadona

Por otro lado, es importante recordar además que la pizza serrana Hacendado no ha sido el único producto que hemos visto desaparecer hace poco del surtido de Mercadona. También en las redes sociales podemos leer como en estos supermercados ya no encontramos por ejemplo la famosa especia Ras El Hanout, las mini croquetas de jamón para hacer en freidora (también se podían hacer en la airfryer), el champú fortificante o la espuma ondas flex, de modo que debemos estar atentos a nuestros favoritos por si en alguna ocasión, tristemente, acaban siendo retirados. Y en el caso de la pizza y del resto de productos de los ahora nos despedimos, solo el tiempo dirá si estos cambios son para mejor o si, por el contrario, Mercadona ha llevado a cabo una retirada definitiva.