Mercadona desata la locura y hay colas para comprarlo: la novedad que te dejará sin palabras

Hay productos que, cuando llegan a Mercadona, desatan la locura. Los clientes no tardan en enterarse y, en cuestión de días, los estantes quedan vacíos. Algo así está ocurriendo ahora mismo con la última novedad de la cadena valenciana, que ha revolucionado las compras en plena Cuaresma: el pan especial para torrijas con canela y limón. Un producto que promete hacer la Semana Santa más deliciosa sin apenas esfuerzo en la cocina.

Si alguna vez has preparado torrijas en casa, sabrás que elegir el pan adecuado es clave para que queden perfectas. El pan de barra tradicional a menudo se deshace, mientras que el pan de molde puede no absorber bien la leche. Por eso, cuando Mercadona lanza una opción especialmente diseñada para esta receta, con el equilibrio ideal entre esponjosidad y consistencia, es normal que se convierta en un éxito instantáneo. Y lo mejor de todo es que viene con un toque de canela y limón, dos ingredientes esenciales que realzan aún más el sabor de este postre típico. A día de hoy, los clientes que han logrado hacerse con una bolsa de este pan han compartido su entusiasmo en redes sociales. Algunos aseguran que es el mejor pan para torrijas que han probado nunca, mientras que otros destacan que el precio es un auténtico chollo: 1,13 euros por 500 gramos. Con estas cifras y la fiebre por las torrijas que se vive en España durante estas fechas, no es de extrañar que Mercadona haya desatado la locura entre sus clientes.

Mercadona desata la locura con su nuevo pan

El pan especial para torrijas de Mercadona, no es un pan cualquiera. En este caso, la cadena valenciana ha apostado por un formato perfecto para hacer torrijas sin complicaciones. Viene ya cortado en rebanadas gruesas, con el grosor exacto para que absorban bien la leche sin deshacerse. Esto facilita enormemente el proceso de preparación, ahorrando tiempo y garantizando un resultado espectacular.

Además, a diferencia de otros panes que se usan para torrijas, este ya incorpora el toque de canela y limón, los dos aromas más característicos de la receta tradicional. Esto significa que, aunque sigas los pasos habituales (remojarlas en leche, pasarlas por huevo y freírlas), no tendrás que preocuparte por añadir estos ingredientes, porque ya están perfectamente integrados en la masa.

Por otro lado, la textura también marca la diferencia. Es un pan compacto, pero no duro, lo que le permite absorber el líquido sin volverse una papilla. Así se consigue la torrija perfecta: jugosa por dentro, pero con una ligera costra dorada al freírla.

La fiebre por las torrijas: por qué todo el mundo quiere este pan

Cada año, cuando se acerca la Semana Santa, las torrijas se convierten en el dulce estrella en muchas casas. Es una receta sencilla, económica y con ese sabor casero que trae recuerdos de la infancia. Sin embargo, muchas personas se encuentran con el problema de no encontrar el pan adecuado, lo que hace que la experiencia no siempre sea la mejor.

Aquí es donde entra en juego la novedad de Mercadona que ha desatado la locura. Facilita el proceso y garantiza un resultado de 10, incluso para quienes no tienen experiencia en la cocina. No es de extrañar que quienes lo han probado aseguren que ya no van a usar otro pan para hacer torrijas. Y claro, este boca a boca ha hecho que las existencias se agoten rápidamente en muchas tiendas.

Cómo hacer torrijas perfectas con este pan

Si has conseguido hacerte con una bolsa del pan especial para torrijas de Mercadona, estás de suerte. Ahora sólo necesitas unos pocos ingredientes para preparar unas torrijas irresistibles. Aquí tienes la receta clásica:

Calienta la leche (aproximadamente medio litro) con un poco de azúcar y, si quieres, más canela y cáscara de limón para intensificar el sabor . Deja que se enfríe un poco antes de usarla.

(aproximadamente medio litro) con un poco de azúcar y, si quieres, más canela y cáscara de limón para intensificar el sabor Sumerge las rebanadas de pan en la leche hasta que se empapen bien, pero sin que se rompan.

hasta que se empapen bien, pero sin que se rompan. Bate un par de huevos y pasa las torrijas por el huevo batido.

Fríe en abundante aceite caliente hasta que estén doradas por ambos lados.

hasta que estén doradas por ambos lados. Déjalas escurrir en papel absorbente y, cuando se enfríen un poco, espolvorea azúcar y canela por encima.

y, cuando se enfríen un poco, espolvorea azúcar y canela por encima. Si prefieres una versión más ligera, también puedes hacerlas al horno o en la freidora de aire. El resultado será diferente, pero igual de delicioso.

En definitiva, si todavía no has probado este pan, y eres amante de las torrijas, estás perdiéndote uno de los productos más codiciados de la temporada. Por 1,13 euros, Mercadona ha lanzado un producto que está facilitando la vida a quienes quieren disfrutar de las torrijas caseras sin complicaciones. Su textura, su grosor perfecto y el toque de canela y limón han conquistado a miles de personas, y las colas en los supermercados lo confirman. Así que, si lo ves en los estantes de tu Mercadona más cercano, no lo dudes: ¡hazte con una bolsa antes de que desaparezca!.