Millones de personas utilizan maquillaje a diario, en su gran mayoría mujeres, y sin duda se trata de uno de los mercados que más dinero y productos mueve, y uno de los que más evoluciona. Hoy te mostramos una nueva paleta de sombras de Mercadona que imita a la perfección a la famosísima de Too Faced pero que te llevarás tirada de precio, ¡no te quedes sin la tuya!.

Mercadona cuenta con una amplia sección de belleza en la que la gran mayoría de los productos son de su propia marca cosmética, Deliplus, muchos de ellos grandes éxitos de ventas gracias a su excelente relación calidad-precio. La cadena valenciana triunfa en un mercado muy competitivo, en muchos casos realizando versiones low cost de cosméticos de marcas de lujo que son muy bien valorados.

La nueva paleta de sombras de Mercadona

Se trata de la Paleta sombras de ojos The Mosaic Deliplus, una paleta que es una excelente versión de la famosísima Too Faced y que pertenece a su nueva colección de maquillaje The Mosaic, recién llegada a las tiendas en este mes de abril. Su precio actualmente es de 7 euros, una excelente inversión ya que le podrás sacar muchísimo partido.

Esta nueva paleta de sombras de Mercadona es una paleta compacta en la que podrás encontrar una sombra iluminadora beige satinada, otra en color ocre mate, otra marrón tierra mate, otra marrón chocolate mate, una beige piel con brillo, otra marrón topo y otra en cobrizo brillante. Nada menos que 7 sombras, por lo que cada una te sale un euro teniendo en cuenta que la paleta tiene un precio de 7€.

Todos estos tonos tierra están muy de moda últimamente, por lo que sin duda esta paleta de sombras The Mosaic de Deliplus es todo un acierto, ya que aunque estemos ya en primavera y estos tonos parezcan más de otoño, son una apuesta segura ya que son tonalidades que triunfan en ventas durante todo el año.

La colección de maquillaje The Mosaic de Mercadona

A la venta en todos los establecimientos de Mercadona desde el pasado 5 de abril, esta colección consta de la paleta de sombras que ya hemos visto, una máscara de pestañas y dos labiales. Su envasado es muy llamativo, con un estampado en mosaico sobre tonos dorados que sin duda encaja totalmente en lo que te encuentras cuando abres el envase y ves el producto.

La máscara de pestañas tiene un precio de 4€, es en color negro y es perfecta para definir y proporcionar volumen a las pestañas. En cuanto a los labiales, tienen un precio de 5€ cada uno de ellos y son barras hidratantes con dos diferentes tonos, uno en nude y otro marrón.

Si quieres llevar tu maquillaje a otro nivel, sin duda esta nueva paleta de sombras de Mercadona y el resto de productos de la colección The Mosaic son ideales para lograrlo.