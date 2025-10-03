Mercadona cambia la fórmula de este producto y se convierte en un éxito: se está vendiendo como churros. El supermercado número uno sigue revolucionando el mercado con la actualización de uno de sus productos estrella: el Detergente para ropa blanca y de color Bosque Verde. Este detergente, fabricado por la empresa INQUIBA S.L., con sede en Guareña (Badajoz), ha sido durante años un básico en los hogares españoles. Sin embargo, la reciente modificación en su formulación ha disparado su popularidad. Ahora, se vende como nunca, gracias a su mayor efectividad y un precio difícil de superar. La fórmula mejorada ha logrado posicionarlo como uno de los productos con mejor relación calidad-precio en su categoría.

El nuevo Detergente Bosque Verde ha sido enriquecido con agentes iluminadores que revitalizan tanto prendas de color como blancas, dejándolas con un brillo y luminosidad renovados. Además, el detergente incorpora una tecnología enzimática avanzada, diseñada para eliminar incluso las manchas más persistentes. Las enzimas actúan directamente sobre los restos de comida, grasa o suciedad, descomponiendo las partículas de manera efectiva sin dañar las fibras de los tejidos. A esto se suma su extraordinario poder antimanchas, que lo convierte en el aliado perfecto para mantener la ropa impecable en cada lavado. Un detergente que ya de por sí era de los mejores y que ahora, gracias a que Mercadona cambia su fórmula, se ha convertido en un «top» ventas en todas las tiendas de la cadena valenciana.

Mercadona cambia la fórmula de este producto

El nuevo Detergente Bosque Verde es el detergente que debes poner a prueba para una colada de ropa blanca y de color espectacular. Un detergente cuya fórmula ha sido mejorada con agentes iluminadores y una nueva tecnología enzimática, pero que además presenta un aroma mucho más duradero.

Gracias a las microcápsulas de perfume incluidas en la nueva fórmula, las prendas liberan fragancia con el uso y la fricción, manteniéndose frescas por más tiempo. Esta característica ha sido un gran éxito entre los clientes, quienes valoran no solo la limpieza, sino también la frescura de su ropa a lo largo del día. Con un precio de 5,65 euros por un envase de 3 litros, que rinde para 50 lavados, cada uso supone un coste de apenas 11 céntimos. Esta combinación de rendimiento, calidad y precio ha hecho que el producto se venda como churros, agotándose en muchos supermercados Mercadona.

Otros detergentes de Mercadona: la oferta más completa

Aparte del exitoso Detergente para ropa blanca y de color, Mercadona cuenta con una amplia gama de detergentes para satisfacer las diferentes necesidades de sus clientes. Entre sus productos más populares destacan los detergentes diluidos, que son conocidos por su fácil disolución en agua, lo que asegura una limpieza uniforme y efectiva en cada carga de la lavadora. Las versiones de Frescura Azul, Marsella y Colonia ofrecen resultados impecables, además de dejar un aroma fresco y agradable en cada prenda. Estos detergentes son ideales para su uso en ropa blanca y de color, con la ventaja de que el detergente Colonia está formulado especialmente para pieles sensibles, siendo hipoalergénico y apto incluso para bebés.

Para los más exigentes, Mercadona también ofrece detergentes especializados, como el detergente para ropa de color, que protege la intensidad de los tonos sin riesgo de decoloración, y el detergente para ropa oscura, que mantiene el brillo y el color original de las prendas negras o de tonos oscuros por más tiempo. Además, los detergentes para prendas delicadas han sido formulados específicamente para cuidar tejidos finos como la seda, la lana o la viscosa, evitando la formación de bolitas o el desgaste prematuro de las fibras.

Consejos de uso de detergentes según Mercadona

Para obtener el mejor resultado en cada lavado, Mercadona ofrece una serie de recomendaciones que garantizan una limpieza óptima y el máximo cuidado de las prendas:

Leer siempre las instrucciones: aunque pueda parecer obvio, es esencial revisar las indicaciones de cada detergente. La cantidad de producto a utilizar, la temperatura del agua y las recomendaciones específicas varían según el tipo de detergente, y seguirlas asegura mejores resultados.

aunque pueda parecer obvio, es esencial revisar las indicaciones de cada detergente. La cantidad de producto a utilizar, la temperatura del agua y las recomendaciones específicas varían según el tipo de detergente, y seguirlas asegura mejores resultados. Separar correctamente la ropa: no mezcles colores claros e intensos en un mismo ciclo de lavado. Esta sencilla acción evita la transferencia de colores y garantiza que la ropa se mantenga como nueva por más tiempo.

no mezcles colores claros e intensos en un mismo ciclo de lavado. Esta sencilla acción evita la transferencia de colores y garantiza que la ropa se mantenga como nueva por más tiempo. No sobrecargar la lavadora: aunque parezca práctico llenar al máximo el tambor, hacerlo puede impedir que el detergente actúe de manera eficiente. Dejar un espacio suficiente para que el agua y el detergente circulen alrededor de las prendas es clave para una limpieza a fondo.

aunque parezca práctico llenar al máximo el tambor, hacerlo puede impedir que el detergente actúe de manera eficiente. Dejar un espacio suficiente para que el agua y el detergente circulen alrededor de las prendas es clave para una limpieza a fondo. Pretratar las manchas difíciles: antes de meter las prendas manchadas en la lavadora, es recomendable aplicar un poco de detergente directamente sobre la mancha y dejarlo actuar unos minutos. Este truco facilita la eliminación de manchas complicadas durante el ciclo de lavado.

Mercadona ha sabido adaptarse a las necesidades de sus clientes con productos que combinan innovación, eficacia y precios asequibles. La reformulación del detergente Bosque Verde es solo un ejemplo más de cómo la marca sigue liderando el mercado, ofreciendo soluciones que hacen la vida más fácil a millones de consumidores.