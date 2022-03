La prima de riesgo de España llegó a tocar el jueves los 100 puntos básicos con la noticia de que el BCE ha acelerado la reducción de sus compras. A pesar del fuerte incremento, el diferencial español se relaja. El mercado no espera una crisis en este sentido a pesar de que la institución que preside Christine Lagarde aminore su apoyo a los países más endeudados de la eurozona, como es el caso de España.

La última vez que la prima de riesgo alcanzó este nivel fue el pasado febrero, ante el miedo de los inversores a que los bancos centrales endurecieran sus decisiones de política monetaria para controlar la inflación. A la espera de que la Reserve Federal anuncie una subida de tipos en su reunión de la próxima semana, ese miedo se está convirtiendo en realidad.

El diferencial no transitaba dichos niveles desde junio de 2020. Lo máximos más recienten datan del estallido de la pandemia, cuando alcanzó los 166 puntos básicos. A pesar de la subida, iniciaba febrero desde los 71 puntos, la situación no es preocupante para el país. “El fin de las compras netas de deuda del BCE no debería complicar los objetivos de financiación del Tesoro para 2022”, explican Giulia Branz y Jakob Suwalski, analistas de calificaciones soberanas y del sector público de Scope Ratings.

En la misma línea, José Ramón Díez, director de Economías y Mercados Internacionales de CaixaBank Research, apunta que el movimiento de los mercados, que descuentan subidas de tipos moderadas, “no debe tener un impacto muy apreciable sobre la economía, teniendo en cuenta la política de financiación seguida por el Tesoro en los últimos años y el acopio de liquidez que han realizado las empresas desde la primavera de 2020”. En su opinión, “lo anormal era el mantenimiento de unas condiciones de financiación tan expansivas”.

“La sólida confianza de los inversores en España han garantizado al Gobierno un fácil acceso a la financiación en el mercado de bonos, mientras que las tenencias de deuda pública española por parte de no residentes se mantienen estables”, indicaban antes de la invasión de Ucrania los analistas de Scope Rating.

Los mismos expertos señalan que el programa de financiación para 2022 está basado en un escenario prudente. El Tesoro Público presentó a principios de año su estrategia para 2022, en la que mantiene en 75.000 millones la previsión de emisión de deuda neta para este ejercicio, una cifra muy similar a la de 2021, mientras que prevé que la emisión bruta se reduzca un 10% respecto al año pasado, hasta los 237.498 millones de euros.

La prima de riesgo de España se encuentra muy lejos de los 642 enteros que marcó en julio de 2012, ante la incertidumbre que generaba el impacto que la mala situación de muchas comunidades autónomas tendrían en el cumplimiento del déficit del país. Las dudas de los inversores en el mercado secundario de deuda no estaban exentas de razón. Menos de dos meses antes, el 9 de junio, antes España había pedido un rescate de hasta 100.000 millones de euros.