El mejor invento de Lidl para relajarse: el producto con el que te sentirás como en la playa sin salir de tu terraza

Hay días en los que uno solo quiere tumbarse al sol, cerrar los ojos y dejarse llevar por la brisa. Pero claro, no siempre es posible escaparse a la playa o a una casa rural en plena naturaleza. Y aunque estemos ya en Semana Santa, a veces, lo único que tenemos es nuestro balcón, nuestra terraza o incluso el salón de casa. Y justo ahí es donde Lidl nos ha leído la mente con su nuevo invento para relajarse como nunca: el sofá hinchable azul Airlounge. Un inventazo que, con solo un poco de aire, te da la sensación de estar de vacaciones sin moverte de casa.

Este sofá, que parece recién salido de un chiringuito ibicenco, es la combinación perfecta entre comodidad, diseño y practicidad. Y lo mejor: cuesta solo 17,99 euros. Un invento de Lidl para el que no hace falta inflador, no pesa nada, y encima viene con su propia bolsa de transporte. Vamos, que te lo puedes llevar al parque, a la piscina o simplemente a tu jardín para tumbarte a leer o a echarte una buena siesta al sol. Con sólo 900 gramos de peso, lo despliegas, lo llenas de aire con un par de movimientos (sí, como si estuvieras cazando viento), lo cierras, y listo. Tiene respaldo, espacio de sobra para tumbarse y hasta un diseño que además es moderno, por lo que aportará ese estilo chic que deseas para tu terraza (o para el lugar de la casa en el que decidas ponerlo).

Así es el invento de Lidl para relajarse

Lo primero que llama la atención del sofá hinchable azul Airlounge es su forma: está pensado para que puedas estirarte completamente, como si estuvieras en una tumbona deluxe, pero también tiene una especie de respaldo que hace que sea perfecto para sentarse a charlar, leer o incluso teletrabajar al aire libre. Y aunque parezca frágil, es todo lo contrario: soporta hasta 200 kilos de peso y está hecho 100% de poliéster impermeable, lo que lo convierte en un aliado perfecto incluso si hay algo de humedad en el ambiente.

Otro punto a favor es lo práctico que resulta. Cuando no lo usas, se pliega y se guarda en su bolsa compacta de transporte. No ocupa nada y lo puedes guardar en un armario, en el maletero del coche o colgado de un perchero. Y como se limpia fácilmente con un paño húmedo, no tienes que preocuparte si se mancha de polvo o tierra.

Ideal para terraza, jardín o escapadas al campo

Aunque no es apto para usar en el agua (ojo, no lo conviertas en colchoneta para la piscina), el Airlounge está pensado para esos momentos de relax al aire libre. En tu terraza, por ejemplo, se convierte en el rincón favorito de la casa. Basta con que lo infles y lo coloques cerca de una mesa baja o junto a unas plantas, y ya tienes tu oasis personal. Pero también es una pasada para llevarlo al parque, a una acampada o a cualquier escapada en la naturaleza, aprovechando que ahora se vienen días de fiesta por la Semana Santa. Pesa menos de un kilo y cabe en cualquier mochila.

Además, tiene un diseño muy estable. A diferencia de otros sofás hinchables que parecen una trampa mortal cada vez que te sientas, este mantiene bien la forma y se adapta al cuerpo, así que puedes estar horas y horas sin que se desinfle o pierda la forma.

¿Por qué está arrasando en Lidl?

Porque cumple con todo lo que buscamos ahora mismo: productos cómodos, prácticos, que no ocupen espacio y que sean asequibles. Por menos de 18 euros, el sofá hinchable de Lidl te ofrece el lujo de tumbarte como si estuvieras en una hamaca de hotel sin necesidad de tener jardín, piscina o vacaciones programadas. Y eso, hoy por hoy, es un lujo.

Cómo usarlo correctamente para que dure más

Para disfrutarlo al máximo, lo ideal es usarlo en superficies lisas (como césped, suelo de terraza o arena limpia). No lo arrastres por el suelo para evitar que se desgaste el material. Para inflarlo, sólo tienes que abrirlo, hacer un movimiento rápido de lado a lado para que entre el aire, cerrarlo enrollando el extremo y fijarlo con el cierre. En menos de un minuto lo tendrás listo para tumbarte. Y cuando termines, lo vacías, lo doblas y lo guardas.

Además, su limpieza es sencilla, ya que es suficiente con un paño húmedo y listo. Así te aseguras de que se mantenga como nuevo durante más tiempo.

Un capricho barato que cambia tus planes de descanso

A veces, lo único que hace falta para cambiar el día es un pequeño gesto. Y tumbarse en este sofá hinchable, con una bebida fresquita en la mano, viendo las nubes pasar o el atardecer, es un auténtico placer. No hace falta tener una casa con jardín, ni mucho menos. Basta con un balcón, una azotea, o incluso una habitación con luz natural.

Por eso, este producto está arrasando: es simple, cómodo, bonito y barato. Justo lo que muchas personas buscaban sin saberlo. Lidl lo ha vuelto a hacer y su nuevo invento ya se agota en su tienda online. ¿A qué esperas para hacerte con él?.