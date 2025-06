Los médicos de la Sanidad Privada llevan un tiempo reclamando que sus honorarios aumenten, ya que están sujetos a unos baremos congelados. En concreto, los salarios de los médicos de la sanidad privada sólo han crecido un 3%. «Desde la década de los 90 tendrían que haber hecho una subida acumulada de los salarios del 150%», ha indicado a OKDIARIO Ignacio Guerrero, presidente de la Unión Médica Profesional (Unipromel).

Como consecuencia de ello, desde Unipromel se va a presentar este 20 de junio la constitución del sindicato Seplamed, primer y único sindicato de los médicos que trabajan en la sanidad privada. El objetivo principal de este sindicato será la negociación de un Estatuto propio y un convenio colectivo específico de los denominados «de franja», según el modelo de los pilotos y marinos mercantes.

Bajos salarios de las aseguradoras

Desde Unipromel informan de que «las siglas Seplamed tienen una clara connotación al modelo de los pilotos y, si nos aceptan ese nombre, creo que es un mensaje muy potente para que los grupos hospitalarios privados entiendan que no pueden seguir contratando con ofertas de 38.000 a 45.000 euros brutos al año. Tampoco se puede tener en una situación precaria a muchos médicos autónomos con contratos mercantiles… Una situación que el Ministerio de Trabajo ya está analizando y que con la actual legislación serían declarados ilícitos, como ya ha ocurrido con el caso de Glovo y con los llamados raiders».

Una de las primeras denuncias que se han presentado por los conciertos para atender a los funcionarios del Estado ya se ha admitido a trámite. «La vía contencioso-administrativa de Unipromel contra los conciertos del Estado sigue su curso en la Audiencia Nacional, y el primero en completar y pasar a fase de instrucción ya ha sido el de Mugeju y detrás vendrán Isfas y Muface», explican desde Unipromel.

Demanda contra la Dirección de Seguros

Una de las grandes reclamaciones de los médicos de la sanidad privada que trabajan con Muface o por lo privado, y que ya lleva planteándose varios meses, es una libertad de honorarios, que no esté sujeta a la imposición de los baremos de las compañías aseguradoras, ya que no ha habido una subida salarial para estos profesionales desde hace más de 30 años. Como consecuencia de esta inacción por parte de Muface, de las aseguradoras y del Gobierno, desde la Unión Médica Profesional (Unipromel) se ha interpuesto una denuncia contra la Dirección General de Seguros (DGS) y Fondos de Pensiones por no subir los salarios a los médicos de Muface, ni a los médicos que trabajan por privado. Asimismo, hay que recordar que por parte de Unipromel ya hay una denuncia en la Audiencia Nacional contra el concierto de Muface.

«Lo que le requerimos a la DGS por la vía contencioso-administrativa es que ejerza sus funciones reguladoras y obligue a las compañías aseguradoras a cumplir la legislación vigente y respetar los derechos de los asegurados y de los médicos. Lo que reclamamos es la libertad de honorarios y, en definitiva, acabar con la imposición de los baremos de las compañías aseguradoras que suponen una grave intromisión en una relación libre entre el médico y el paciente», ha explicado a OKDIARIO Ignacio Guerrero, presidente de la Unión Médica Profesional (Unipromel).

«Hemos presentado una demanda contra la cláusula abusiva de los baremos de los honorarios de los médicos de Muface y de la sanidad privada, para que sean considerados sólo como coberturas de las pólizas y sean conocidas y aceptadas por los asegurados, al tratarse de cláusulas limitativas», ha afirmado Guerrero.

Por otro lado, desde Unipromel se ha exigido al Gobierno «la obligación de transparencia, el derecho a la información y consentimiento, y por último esta limitación de coberturas, que es lo que se reclama a la Dirección General de Seguros por la vía contencioso-administrativa tras los múltiples requerimientos no atendidos».