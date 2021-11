Los viajes de Imserso no han llegado a tiempo. Reyes Maroto confirmaba hace un mes la intención del Gobierno socialista de que ese iniciasen en octubre, cosa que no ha pasado. Pero no sólo se quedaba ahí: la ministra de Industria, Comercio y Turismo se comprometía a que el programa de viajes para mayores comenzaría en 2021, algo que a la luz de los dilatados procesos entre las empresas adjudicatarias y el Gobierno parece alejarse.

A pesar de que el programa del Imserso depende directamente del organismo y del Ministerio de Asuntos Sociales, la realidad es que Turismo siempre se ha relacionado estrechamente con su desarrollo, dado el importante papel que juega para las compañías del sector español, especialmente en el periodo otoño-invierno, cuando la demanda de viajeros desciende notablemente en nuestro país.

La reanudación de estos viajes, dependientes del ministerio que dirige Ione Belarra, estaba condicionada por dos aspectos: el primero, que existiera una situación de seguridad razonable respecto al Covid-19, lo que se ha logrado gracias a la vacunación. La segunda condición era la existencia de una mayor certidumbre acompañada de una oferta turística suficiente que permitiera el impulso de la nueva contratación.

Este mismo martes, el director del Imserso, Luis Alberto Barriga, firmaba la adjudicación definitiva del Programa de Turismo Social que pondrá en marcha de nuevo los comúnmente conocidos como viajes del Imserso, cuyos beneficiarios comenzarán en 20 días -es decir, el 22 de noviembre- a recibir la carta con la información de reservas y pagos. La firma definitiva se ha producido después de que el Gobierno autorizase el pasado octubre la resolución del contrato para la organización, gestión y ejecución de los viajes del Imserso en la temporada 2021-2022. En ella, se propuso adjudicar dos de los tres lotes del programa a Mundiplan (la UTE de Iberia, IAG7 y Alsa) y uno a Turismo Social (Ávoris).

Ambos grupos tienen hasta el próximo 23 de noviembre para presentar impugnaciones, algo que Ávoris estudia hacer, lo que generaría un nuevo escollo en la reanudación de los viajes. Y es que, en esta ocasión, Mundiplan ha conseguido la mayoría, imponiéndose en los lotes de costas e islas, mientras que Turismo social se ha hecho con el tercero, de turismo interior. De esta forma, y ante la posibles reclamaciones y su consecuente repuesta por parte de los organismos responsables, los viajes no comenzarían a comercializarse hasta enero de 2022, incumpliendo así la promesa de Maroto de que tendrían inicio durante el presente año.

Desde Turismo Social afirman que el mayor impacto que está teniendo el retraso de los viajes para mayores es que se reduce de manera muy significativa el periodo para la venta de estos paquetes turísticos. Asimismo, muchos hoteles dependen de estos viajes para salvar la temporada de invierno, por lo que seguir otros dos meses esperando la reanudación del programa puede ser insostenible.