El sofá es uno de los muebles imprescindibles en los hogares, una pieza que sí o sí debe estar en tu salón para que puedas crear un ambiente ideal para el descanso y el entretenimiento, tanto en tu día a día como cuando tengas invitados. Hoy te mostramos un sofá para el jardín de Maisons du Monde que no sólo es cómodo y bonito si no que también tiene un descuentazo increíble que no puedes dejar pasar.

En el catálogo de Maisons du Monde puedes encontrar muchos artículos que son ideales para jardines, terrazas y otros espacios exteriores, y ahora que se acaba el verano sin duda es la mejor época para comprarlos, ya que les aplican descuentos para liberar stock y dejar paso a los artículos de la nueva temporada. La tienda francesa es todo un éxito en varios países, y especialmente en España ha crecido muchísimo en los últimos años.

El banco de jardín de Maisons du Monde que te enamorará

Se trata del Banco de jardín modulable RELAX, un precioso banco de jardín que gracias a sus características hará las funciones de un cómodo sofá de 3 plazas, perfecto para relajarte a disfrutar del buen tiempo con total comodidad. Actualmente tiene un espectacular 30% de descuento que deja su precio final en sólo 244,30€, más de 100 euros de rebaja que lo convierten en una de las mejores compras que puedes hacer en este final de verano.

Este banco de jardín de Maisons du Monde es un banco modulable de 3 plazas fabricado en madera de acacia y con cojines en color topo, lo que le da una estética natural y muy atractiva. La madera utilizada para fabricarlo cuenta con la certificación FSC, la cual garantiza que procede de un bosque gestionado de manera responsable, por lo que al comprarlo participas en la conservación de los bosques y la biodiversidad.

Además de ser un comodísimo banco se convierte en tumbona para adaptarse por completo a tus necesidades, y sus cojines son desenfundables para que puedas quitar las fundas y lavarlas fácilmente. Cuando llegue la temporada de frío, si no lo vas a utilizar, protégelo para que esté en las mejores condiciones cuando regrese el buen tiempo al año siguiente.

Este precioso banco de jardín de Maisons du Monde tiene unas dimensiones de 90 cm de alto, 214 cm de ancho y 74 cm de profundidad, con un peso de 28 kg. En cuanto a los materiales utilizados para su fabricación, además de la ya mencionada madera de acacia para su estructura se han utilizado 100% poliéster para los cojines y espuma de poliuretano para el relleno tanto de cojines como el respaldo.