Madrid refuerza su papel como puente empresarial y asegurador entre Europa y Latinoamérica

Madrid está consolidando su posición como una de las grandes plataformas empresariales entre Europa y Latinoamérica. En los últimos años, el aumento de la inversión española en la región, el crecimiento de grandes proyectos internacionales y la llegada de compañías globales que utilizan la capital como base para coordinar operaciones en ambos lados del Atlántico han reforzado el papel de la ciudad como punto de conexión económico, financiero y asegurador.

Este movimiento no se limita a un único sector. Energía, infraestructuras, construcción, renovables, transporte, telecomunicaciones, servicios financieros y seguros forman parte de una misma tendencia, en la que cada vez más empresas operan en entornos internacionales más complejos, con mayores necesidades de protección, transferencia de riesgos y capacidad aseguradora especializada.

Las operaciones de M&A en la región o la presencia de grandes contratistas en proyectos estratégicos de Latinoamérica dejaron ya en 2024 movimientos de 215.131 millones de dólares en primas en 2024, un 5,8% más que en 2023, lo que refleja la intensidad de esa relación empresarial. A medida que crecen las inversiones y los proyectos transnacionales, también lo hacen los riesgos asociados al cambio climático y medioambientales, regulatorios, operacionales, financieros, cibernéticos, reputacionales y de continuidad de negocio.

Según el Banco de España, nuestro país es ya el segundo mayor inversor directo en Latinoamérica, solo por detrás de Estados Unidos, y la región concentra ya más del 30% del stock total de inversión directa emitida por España en el exterior. Dentro de ese volumen, los servicios financieros y de seguros representan el 35% del total, el mayor peso sectorial, resultado de la expansión histórica de la banca y las aseguradoras españolas en la región desde los años noventa.

En este contexto, Madrid está ganando peso como centro desde el que se articula parte de esa respuesta aseguradora. En los últimos cinco años, son cada vez más las compañías internacionales que han reforzado su presencia o actividad en la capital, además de la activación de nuevos modelos especializados y plataformas de suscripción, que están contribuyendo a ampliar el ecosistema de capacidad, intermediación y especialización técnica.

El fenómeno responde a una combinación de factores difíciles de replicar en otras plazas europeas que tienen que ver con una lengua en común, la proximidad cultural, la conectividad aérea con las principales capitales latinoamericanas, la disponibilidad de talento especializado y una relación empresarial histórica entre España y las diferentes capitales de LATAM y Caribe. Es por todo ello que Madrid se sitúa así en una posición natural para conectar capital, riesgo y capacidad aseguradora internacional.

«Madrid lleva años actuando como punto de encuentro entre Europa y Latinoamérica. Lo que estamos viendo ahora es una mayor sofisticación del mercado: las empresas crecen internacionalmente, los riesgos son más complejos y la necesidad de soluciones aseguradoras y reaseguradoras especializadas es cada vez mayor. Madrid reúne las condiciones para convertirse en una plaza de referencia en esa conversación», señala Juan Escudero, Managing Director de Jhasa.

Madrid Reinsurance Week nace precisamente como respuesta a esta evolución. La iniciativa, impulsada por varias compañías representativas del mercado asegurador y reasegurador, busca crear una plataforma técnica y profesional que dé visibilidad a esta realidad y permita conectar a los principales actores del ecosistema: gerentes de riesgos, aseguradoras, reaseguradoras, brókeres, suscriptores, ajustadores, peritos, abogados especializados y empresas con exposición internacional.

La primera edición se celebrará los días 15, 16 y 17 de septiembre de 2026 en el Hotel Wellington de Madrid y reunirá a más de 300 profesionales de España, Europa, Latinoamérica y el Caribe. Durante tres jornadas, el encuentro abordará algunos de los grandes retos de la gestión de riesgos globales, el aseguramiento de grandes proyectos, la transformación digital del sector, las nuevas coberturas frente a riesgos emergentes y el papel de Madrid como plataforma de conexión entre mercados.