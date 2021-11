Si hace unos días el lanzamiento de la criptodivisa de ‘El Juego del Calamar’ llenaba titulares ahora lo hace porque ha terminado siendo una estafa. SQUID, como se denomina el token de la serie, ha caído prácticamente de 3.000 a 0 dólares en cinco minutos, suficientes para que sus creadores se retiraran con las ganancias de todas las personas que invirtieron en la criptomoneda.

SQUID se lanzó el pasado martes a un precio de 0,012 dólares y en sólo 72 horas pasó a valer 4,42 dólares. Al mediodía del lunes ya costaba 38 dólares para superar los 2.861 dólares en la noche del pasado domingo. Cinco minutos después la criptodivisa caía un 99,99% y se hundía hasta los 0,0007 dólares. Lo que sucedió es que sus creadores cobraron el dinero real por la critopdivisa, devaluando rápidamente su valor, lo que se conoce como rug pull o tirón de alfombra.

Advertencias de estafa

La criptodivisa de ‘El Juego del Calamar’ salió al mercado pretendiendo ser una moneda de pago para jugar en un juego basado en la serie. Sin embargo, su web, ahora desaparecida estaba llena de errores ortográficos y gramaticales, la cuenta de Twitter oficial no permitía respuestas a sus publicaciones y, lo más importante, los inversores no podían vender sus activos. Los usuarios estaban sujetos a un sistema antidumping, por lo que no podían deshacerse del activo en tres años, impidiendo así que se protegieran en las caídas.

El juego previsto por los creadores, ahora desaparecidos, tenía una temática similar a la de la famosa serie de Netflix. Para participar, los jugadores tenían que pagar 456 SQUID y si eran eliminados en el primer nivel, perdían esta cifra. Varias plataformas y portales especializados en criptoactivos advirtieron a los potenciales inversores de que se trataba de una estafa, mostrando una advertencia de “extrema precaución” si compraban la criptomoneda.