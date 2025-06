Lopesan Hotel Group vuelve a encender los fogones del restaurante Bevir en el sur de Gran Canaria 

El panorama gastronómico del sur de Gran Canaria está a punto de vivir una transformación significativa, con la apertura del restaurante Bevir by Lopesan en el hotel Lopesan Costa Meloneras Resort & Spa, prevista para el miércoles 11 de junio. Lopesan Hotel Group vuelve a encender los fogones de este icónico establecimiento, que logró una Estrella Michelín en 2024 y un Sol Repsol en 2023, de la mano del chef José Luis Espino.

La adquisición de la marca Bevir escenifica un hito en la trayectoria del Grupo Lopesan, con el que pretende iniciar una ambiciosa estrategia que redefina su oferta culinaria de restauración a la carta y establezca las líneas maestras de un plan para posicionar a su gastronomía en la vanguardia de la alta cocina. El estreno de Bevir by Lopesan presentará dos menús de degustación con la huerta y el mar como grandes protagonistas, fusionando la calidad de los productos locales con un compromiso inquebrantable por la sostenibilidad y los alimentos de temporada, garantizando su frescura en todo momento.

Al frente del proyecto vuelve a estar el chef José Luis Espino, quien logró llevar a Bevir a la élite gastronómica internacional en su anterior etapa. Espino, con una trayectoria impresionante que incluye formación con el legendario Martín Berasategui, experiencia en el MB de Tenerife (2*) y un stage en el mundialmente reconocido El Celler de Can Roca (3*), liderará esta iniciativa y aportará su original visión sobre la forma de cocinar. El reto que se ha fijado Bevir by Lopesan es transformar productos cotidianos, como una remolacha o pescados poco conocidos, en platos memorables de alta cocina, con técnicas que intensifiquen su sabor y presentaciones originales.

Al lado de José Luis Espino estarán Ernesto Erkoreka, como segundo jefe de cocina, y Silvia Bejarano, como jefa de sala, ambos procedentes del prestigioso Restaurante Aponiente (3*) de Ángel León en Cádiz. Acompañada de María González, como segunda en la sala, aportarán una maestría inigualable en el tratamiento de los productos del mar y la creación de una experiencia en sala excepcional.

La distinción también se extiende al mundo del vino, con Diego Tornel, que se suma al equipo del Bevir by Lopesan para aportar su maestría como sommelier. Tornel ha sido reconocido recientemente como tercer mejor sumiller de España en Madrid Fusión y el único canario en ganar el Ruinart Sommelier Challenge que organiza la prestigiosa La Maison Ruinart, la casa de champagne más antigua del mundo. Su propuesta de maridaje garantiza que cada copa realce los matices de los platos del menú, proporcionando una experiencia sensorial completa.

La excelencia con sabor a mar y olor a huerta

Bevir by Lopesan, cuyo nombre evoca la esencia de «Beber y vivir», regresa al escenario gastronómico de Gran Canaria con un pedigrí inigualable. Nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 2019, el restaurante cosechó un reconocimiento meteórico, logrando un prestigioso Sol Repsol en 2023 y coronándose con una Estrella Michelin en 2024. Además, Bevir formaba parte de la Green Guide, We’re smart, una guía que únicamente destaca a restaurantes que ofrezcan productos verdes, de la huerta. En su anterior etapa, en Las Palmas de Gran Canaria, fueron nominados como mejor restaurante de esta plataforma en España.

Este historial de éxito no solo garantiza una propuesta culinaria de primer nivel, sino que también aporta una experiencia y un prestigio que Lopesan Hotel Group ha querido integrar plenamente, asumiendo la gestión total del restaurante. La apertura inicial del 11 de junio será gradual, permitiendo al equipo afinar los detalles y asegurar una experiencia impecable desde el primer momento.

El alma de Bevir by Lopesan reside en una filosofía que celebra la pureza y la autenticidad del producto local: “Huerta, mar, equilibrio.” Cada plato es un diálogo íntimo entre la tierra y el océano, donde la temporada dicta el ritmo y la naturaleza marca el camino. La propuesta se articula en torno a una cocina creativa y con un relato muy claro, en el que la materia prima de cercanía es la principal protagonista. El 90 por ciento de los productos son de Gran Canaria, con especial incidencia de aquellos que son cultivados en la Finca de Veneguera, en el suroeste de la isla. Esta sinergia, entre el enclave rural gestionado por el Grupo Lopesan y el restaurante, es un ejemplo palpable de cómo Bevir by Lopesan encaja a la perfección con la filosofía planteada por Lopesan for Good y el proyecto estratégico de consumo de productos de kilómetro cero en sus hoteles.

Fortunata y Jacinta

Los comensales que acudan a Bevir by Lopesan tendrán la opción de elegir entre dos menús degustación: Fortunata y Jacinta. Estos nombres llegan heredados de la anterior etapa del restaurante, cuando estaba ubicado en la calle Pérez Galdós de la capital grancanaria. Fortunata es la opción corta y estará formado por 11 pases, mientras que Jacinta, representa el formato largo y lo compondrán 14 platos.

Entre la espectacular propuesta creada por José Luis Espino y su equipo, destacan algunas creaciones que ya forman parte del imaginario del restaurante, como su remolacha cocinada a baja temperatura, beurre blanc y aceite de eneldo o la ventresca de atún rojo ligeramente confitada en aceite de naranja y toffee marino.

En cuanto a sus postres, la cocina sorprenderá a sus clientes con un helado de miel, caviar y garum de médula de atún de elaboración propia o su cítrico en texturas procedentes de la Finca de Veneguera y crujiente de flores. En la confección del menú cabe destacar su compromiso con la sostenibilidad, a través de un aprovechamiento total del producto, rozando el nivel cero residuos.

La opción de las bebidas irá estrechamente ligada al maridaje creado por Diego Tornel, en base a la elección del menú corto o largo, planteando la posibilidad de elegir un maridaje solo con vinos canarios, internacionales o uno específico en función de lo que quiera el comensal. La idea es que cada cliente no solo elija Bevir por su innovadora propuesta gastronómica, sino que también venga al restaurante a disfrutar de las sugerencias de un sommelier del más alto nivel.

Muchos de los platos del menú son acabados en sala, mejorando aún más la experiencia de cada servicio. En la presentación, el camarero interactúa de forma directa con cada comensal, convirtiéndose en un actor más del espectáculo culinario en el que se transforma Bevir cada noche.

El director general de Lopesan Hotel Group, José Alba, ha subrayado la trascendencia de este momento para la compañía. «El desembarco de Bevir en el Grupo Lopesan es la primera pieza de un ambicioso puzzle con el que queremos comenzar a crear una división de restauración que se adapte a la filosofía, el prestigio y la trayectoria en la alta cocina que incorpora la marca”.

Lopesan Hotel Group está inmerso en un proceso de expansión que se prolongará durante los próximos cinco años y la profesionalización de su oferta de restauración a la carta es esencial en la hoja de ruta fijada, destacó José Alba.

Por su parte, el director corporativo de Alimentos y Bebidas (A&B), Ignacio Bernaldo de Quirós, señaló que Bevir by Lopesan llega para revolucionar la gastronomía del Grupo Lopesan, aportando la experiencia de su equipo y la notoriedad de haber obtenido una Estrella Michelin. “El objetivo que se ha fijado Lopesan Hotel Group es tratar de recuperar esta Estrella Michelin e impactar en el valor reputacional del destino, generando un nuevo atractivo que sirva para atraer a un tipo de cliente que no solo valore nuestro clima y la excelente propuesta alojativa de la isla, sino que también demande una propuesta gastronómica diferencial y de alta cocina».

Bernaldo de Quirós está convencido del éxito de esta apuesta y quiso animar a los huéspedes alojados en los hoteles del Grupo y al público en general a vivir la experiencia única que presenta Bevir by Lopesan, ya que “el restaurante estará abierto a todo tipo de clientes, independientemente de si está o no alojado en el Lopesan Costa Meloneras, y ofrece la oportunidad de viajar por una travesía de sabores, explorando el tratamiento especial que José Luis Espino y su equipo han creado para convertir a las mejores materias primas del mar y la huerta en una experiencia memorable para los sentidos”.