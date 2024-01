Lo que va a pasar con el precio de tu alquiler este año: atento a los cambios

El alquiler se ha consolidado como una opción preferente para muchas personas que buscan una vivienda en España. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes al año 2021, el 15,9% de los hogares residía ese año en viviendas en régimen de alquiler (2.4 puntos más que el censo una década atrás). La cifra refleja una tendencia creciente en nuestro país: el alquiler es la fórmula a la que muchos recurren para poder acceder a una vivienda ante los precios elevados de las viviendas en propiedad y las dificultades para obtener financiación a través de un préstamo hipotecario. Sin embargo la nueva Ley de la Vivienda trajo consigo algunos cambios y debemos saber cómo nos afectan este 2024 en especial, con el precio del alquiler.

Lo que va a pasar con el precio de tu alquiler este año

El mercado del alquiler ha crecido pero también presenta una serie de problemas que afectan tanto a los inquilinos como a los propietarios. Por un lado, la escasez de oferta y el aumento de la demanda han provocado una subida de los precios y una reducción de la accesibilidad. Por otro lado, la falta de regulación y de seguridad jurídica ha generado situaciones de abuso, conflicto y desprotección.

Para intentar solucionar estos problemas y equilibrar el mercado, el Gobierno aprobó en 2021 la Ley de Vivienda, que introdujo una serie de medidas que afectan al precio, la duración y las condiciones de los contratos de alquiler. Estas medidas entraron en vigor en 2022 y se aplicarán hasta finales de 2024, cuando se prevé que el INE publique un índice de referencia que servirá para actualizar los precios de forma más ajustada a la realidad.

Por este motivo, es importante saber que va a pasar con el precio de tu alquiler este año que hoy comienza y cómo te afectan las medidas de la Ley de Vivienda.

¿Qué dice la Ley de Vivienda sobre el precio del alquiler?

La Ley de Vivienda establece que el precio del alquiler se fijará libremente entre el propietario y el inquilino, pero que no podrá superar el límite establecido por el Índice de Garantía de la Competitividad (IGC) en el momento de la firma o renovación del contrato. El IGC es un indicador que mide la evolución de los precios en España en relación con la zona euro, y que se actualiza cada trimestre. En 2023, el IGC se situó en el 2%, lo que significa que el precio del alquiler no pudo subir más de ese porcentaje durante ese año.

Para 2024, el IGC se ha fijado en el 3%, por lo que ese será el límite máximo de subida que podrá aplicar el propietario al inquilino. El propietario deberá comunicar al inquilino con un mes de antelación la intención de actualizar el precio, y deberá hacerlo por escrito, indicando el porcentaje y el importe de la subida.

La Ley de Vivienda también distingue entre dos tipos de propietarios: los grandes tenedores y los pequeños propietarios. Los grandes tenedores son aquellos que poseen más de 10 viviendas, y los pequeños propietarios son el resto. La diferencia es que los grandes tenedores tienen que respetar el límite del IGC en todos los casos, mientras que los pequeños propietarios pueden pactar con el inquilino una subida superior, siempre que haya acuerdo entre las partes. Si no hay acuerdo, se aplica el límite del IGC.

¿Qué pasa si no me han subido el alquiler en 2023?

Si tu casero no te ha subido el alquiler en 2023, puede que en 2024 te aplique una subida acumulada, es decir, que sume el 2% del 2023 y el 3% del 2024, y te suba el alquiler un 5%. Esto es posible según el Código Civil, que permite que el propietario recupere las actualizaciones que no haya aplicado en años anteriores. Sin embargo, el propietario no podrá cobrarte los atrasos que se hayan generado por no haber subido el alquiler antes, sino que solo podrá aplicar la subida a partir del momento en que te la comunique.