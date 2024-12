Lo dicen los abogados: lo que puedes hacer si tu empresa no te da cesta de Navidad

La Navidad está a la vuelta de la esquina y estos días son sinónimo de celebración con familia, amigos y compañeros de trabajo. Durante está época del año las empresas suelen optar por agasajar a sus empleados con la tradicional cesta de Navidad que se suele entregar con motivo de estas fechas. Muchas empresas lo tienen como una tradición mientras que otras optan por obsequiar a sus trabajadores con otros regalos. A continuación relatamos lo que dice la ley sobre la obligatoriedad de las empresas de entregar la cesta de Navidad a los empleados.

El lote o la cesta de Navidad es una tradición muy arraigada en España que viene de hace muchos años atrás. Concretamente, según los historiadores, esta tradición nace en la época del Imperio Romano y se conocía como sportula al acto en el que los patrones entregaban a las personas que trabajaban para ello una cesta de mimbre con distintos alimentos de calidad. Este acto se realizaba en el mes de diciembre coincidiendo con la fiesta pagana de las Saturnales.

Con el paso del tiempo las técnicas han ido evolucionando y en España la tradición es que las empresas entreguen a sus empleados un lote o cesta de Navidad también con alimentos de calidad. En estas cajas no suelen faltar los tradicionales dulces y pastas navideñas, embutido, alguna botella de vino y los empleados con más suerte incluso pueden llegar a encontrarse un jamón o paletilla para disfrutar junto a la familia en la mejor época del año.

La cesta de Navidad y las empresas

La tradición en España es que una empresa entregue una cesta de Navidad a los empleados pero esto tampoco ocurre en todos los casos. Y aquí surge la pregunta, ¿es obligatorio que una empresa entregue una cesta de Navidad en el mes de diciembre? La respuesta es clara: no. Una empresa no tiene ninguna obligación de entregar a sus empleados este regalo coincidiendo con una de las épocas más señaladas del año.

En el Estatuto de los Trabajadores no aparece que las empresas deban entregar a sus trabajadores un empresa de Navidad pero sí que es cierto que pueden haber excepciones sobre ello. Una de estas tiene que ver con que si antes de firmar el contrato ambas partes han acordado que en el mes de diciembre se tiene que entregar un lote con alimentos. Esto es algo que no suele ocurrir pero en tal caso la empresa sí que estaría obligada a proporcionar este extra a su trabajador.

Otro de los casos en los también habría cesta de Navidad es cuando en el convenio colectivo de los trabajadores se ha estipulado esta condición. Para ello, una representación de los empleados tendrían que haber acordado con la empresa este detalle. Esta práctica también es poco habitual aunque se puede llegar a dar el caso.

El Tribunal Supremo y la cesta de Navidad

La justicia habló en su día sobre la obligatoriedad de las empresas de entregar cestas de Navidad a sus empleados y sobre una sentencia del Tribunal Supremo el pasado 2015 se ha sentado jurisprudencia para que a ningún trabajador le falte un detalle por Navidad. El Alto Tribunal consideró en su día que si una empresa ha estado dando la cesta de Navidad de forma continuada durante un año se puede considerar como «condición más beneficiosa» y por ello estaría obligada por ley a seguir cumpliendo con esta tradición.

De esta manera, la empresa estaría legalmente obligada a entregar la cesta de Navidad salvo que sea una causa justificada (principalmente por motivos económicos) o que lo haya negociado antes con los trabajadores. En caso contrario, y como ha podido pasar en otras ocasiones, los trabajadores tienen a sus disposición la posibilidad de reclamar este derecho ‘adquirido’ en el Juzgado de lo Social.

Así que de cara a esta Navidad tienes que tener claro que la empresa no está obligada a entregar la tradicional cesta de Navidad salvo que se haya especificado antes de la firma del contrato con el trabajador o esté en el convenio colectivo de los trabajadores. En caso que este sea el único año que no se cumple la tradición la justicia podría dar la razón a los empleados si no hay causa justificada.