Llega a Leroy Merlin el producto definitivo que todas las casas deberían tener

Mantener la casa ordenada puede ser todo un reto si no cuentas con demasiado espacio. Debes encontrar soluciones de almacenamiento con gran capacidad, que sean bonitas, prácticas y a poder ser, económicas. Por suerte, en Leroy Merlin tienen el producto que todas las casas deberían tener esperando para que vayas a por él.

Este producto de Leroy Merlin está pensado para hacerte la vida más fácil, es un mueble que siempre viene bien y que tiene espacio de sobras para que ordenes todas esas cosas que ahora no sabes dónde poner. ¿Quieres saber más? Te lo contamos para que puedas añadirlo a tu carrito hoy mismo.

El producto de Leroy Merlin que acabará con el desorden en tu casa

El armario de la serie One de Leroy Merlin es una solución a medida para acabar con los problemas de espacio en tu hogar. Está pensado para aprovechar cada centímetro disponible y lo mejor es que tiene un diseño en blanco y roble con el que es imposible fallar. ¡Te quedará de lujo en casa y ganarás 180 cm de espacio útil!

Este producto de Leroy Merlin nos gusta por varios elementos, el primero de ellos es su diseño de puertas correderas. Las puertas correderas son un acierto si no tienes mucho espacio disponible, no ocuparán demasiado y podrás tener todo a mano sin perder metros en el intento. Es un ‘must’ que no puede faltar en las casas pequeñas.

Sus medidas no se quedan atrás, tiene unas medidas de 200 x 180 x 61,5 cm, espacio de sobra para que puedas guardar todas esas cosas que ahora solo desordenan tu hogar. Es una inversión única para guardar ropa de otras temporadas, crear un pequeño vestidor en el dormitorio u ordenar la ropa de los más pequeños de manera sencilla y eficaz.

En su interior incluye dos barras de armario y dos cómodas baldas para que puedas organizarte como mejor te venga. Es el mueble ideal para completar un dormitorio o una habitación secundaria, además, su material es fácil de limpiar para que luzca como nuevo año tras año. ¡Lo tiene todo para ser una buena compra de hogar!

Su diseño y medidas son un acierto, pero no podemos dejar de fijarnos en el precio. Puedes llevártelo a casa por menos de 300 euros, un precio de escándalo para un armario de tamaño generoso con un diseño polivalente y funcional. Es la opción que buscabas para completar tu hogar sin que la cartera sufra, una vez lo tengas en casa solo querrás ponerte a montar.

El montaje del mueble es sencillo y ya incluye todos los perfiles, tiradores, guías y tornillería para que únicamente tengas que ponerte manos a la obra a montar. Además, los materiales utilizados disponen de certificados PEFC para garantizar a los clientes que la madera utilizada para su fabricación proviene de bosques gestionados de forma sostenible. Un detalle sencillo pero decisivo para hacer una compra de hogar más responsable con el medio ambiente.

Es un armario polivalente, bonito y está tirado de precio, así que no te lo pienses más y consigue la solución perfecta de almacenamiento para tu hogar.