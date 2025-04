Lista del pago de la pensión confirmada 100%: el día que vas a cobrar en abril según tu banco

El cobro de las pensiones es un tema que preocupa a millones de personas, sobre todo a quienes dependen de esta fuente de ingresos mensual. En abril de 2025, los pensionistas se preguntan, como cada mes, cuándo van a recibir el pago de su pensión. De acuerdo con la normativa vigente de la Seguridad Social, las pensiones se abonan a mes vencido, es decir, que los pagos correspondientes al mes de abril de 2025 se realizarán entre el 1 y el 4 de mayo. Sin embargo, los bancos suelen adelantarlos. El adelanto de las pensiones tiene una explicación bastante sencilla. A través de un sistema llamado cuenta única centralizada, los bancos tienen acceso directo a la información proporcionada por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).

Este sistema permite a las entidades bancarias conocer con antelación qué cantidad deben transferir a cada pensionista. Además, cuentan con un mecanismo de «fecha valor», que señala el momento exacto en que el pago se considera efectivo. Esto hace posible que los bancos puedan adelantar el cobro sin riesgo de cometer errores. Este adelanto no es obligatorio y depende de cada entidad bancaria. Sin embargo, la mayoría de los bancos lo realiza porque buscan ofrecer un mejor servicio a sus clientes, evitando que tengan que esperar hasta principios del mes siguiente para recibir su pensión.

Fecha de pago de la pensión en abril

Cada mes, los pensionistas se enfrentan a una serie de fechas diferentes para el cobro de sus pensiones, dependiendo del banco con el que tengan su cuenta. En abril de 2025, como sucede habitualmente, la mayoría de los bancos adelantará el pago de las pensión entre los días 22 y 27. Sin embargo, este calendario puede variar dependiendo de factores como fines de semana, festivos o posibles incidencias técnicas.

22 de abril de 2025 : Bankinter, Caja de Ingenieros, CaixaBank, Cajamar, Banco Santander, Ibercaja, Unicaja, Sabadell.

: Bankinter, Caja de Ingenieros, CaixaBank, Cajamar, Banco Santander, Ibercaja, Unicaja, Sabadell. 23 de abril de 2025 : ING.

: ING. 25 de abril de 2025: Abanca, BBVA, Kutxabank.

Si por alguna razón no se ha cobrado la pensión en la fecha esperada en el mes de abril, lo primero que se debe hacer es ponerse en contacto con la entidad bancaria. Muchas veces, el retraso puede deberse a incidencias técnicas, errores en la cuenta o en la gestión interna del banco. Por lo tanto, lo más recomendable es verificar con ellos si han tenido algún problema para procesar el pago.

En caso de que no se haya producido ningún error por parte del banco, y el dinero aún no se haya ingresado, el siguiente paso es presentar una reclamación ante la Seguridad Social. Este trámite se puede hacer de manera telemática a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social, donde los pensionistas pueden hacer llegar sus quejas o sugerencias. Si prefieren hacerlo de forma presencial, pueden acudir a un Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS), aunque en este caso es necesario solicitar cita previa.

Pensiones mínimas en 2025

En 2025, las pensiones mínimas se ajustan a una serie de criterios establecidos por la Seguridad Social, con el objetivo de garantizar un nivel básico de bienestar económico para los pensionistas.

Comenzando con las pensiones mínimas de jubilación, en 2025 los jubilados mayores de 65 años recibirán una pensión mínima de 12.241,60 euros anuales si no tienen cónyuge a cargo. Sin embargo, si tienen cónyuge a cargo, esta cuantía sube a 15.786,40 euros.

Para los jubilados menores de 65 años, la pensión mínima se establece en 11.452 euros anuales si no tienen cónyuge a cargo, con una ligera reducción si el cónyuge no está a cargo. En caso de que el titular sufra de gran invalidez, la pensión mínima puede alcanzar hasta 23.678,20 euros anuales, dependiendo de si tiene o no cónyuge a cargo.

Por otro lado, las pensiones mínimas por incapacidad permanente también dependen de la situación personal del beneficiario. Para una incapacidad permanente total derivada de enfermedad común, los pensionistas mayores de 65 años recibirán una pensión mínima de 15.786,40 euros. En el caso de incapacidad permanente por gran invalidez, la cuantía mínima es mucho mayor, llegando a los 23.678,20 euros.

En cuanto a las pensiones de viudedad, las pensiones mínimas en 2025 oscilan dependiendo de las circunstancias del titular. Si el beneficiario tiene cargas familiares, la pensión mínima es de 15.786,40 euros al año. Para viudos o viudas mayores de 65 años o con una discapacidad igual o superior al 65%, la pensión mínima es de 12.241,60 euros. En los casos de viudas o viudos menores de 60 años, la pensión mínima se establece en 9.275 euros anuales, una cifra que asegura un nivel básico de apoyo económico tras la pérdida de un cónyuge.

Finalmente, las pensiones mínimas de orfandad y en favor de familiares son también una parte importante del sistema de pensiones. En el caso de la orfandad, la pensión mínima es de 11.113,20 euros anuales por beneficiario. Sin embargo, si hay varios beneficiarios, la cantidad total de la pensión se reparte entre ellos.