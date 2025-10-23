Lidl tiene el invento definitivo para tener despejada tu cocina y verla siempre ordenada: cuesta sólo 7 euros

Mantener la cocina ordenada parece misión imposible cuando ves que por ejemplo, los botes de especias empiezan a multiplicarse por los cajones. Muchos de ellos los hemos comprado sin saber exactamente cuándo los usaremos o a qué receta lo añadiremos, pero lo cierto es que al final abres el armario de la despensa y ahí están o mucho peor, si los tienes todos alineados en la encimera. Un auténtico caos de especias que sin embargo tiene solución gracias a Lidl y su invento por menos de 7 euros para que la cocina esté bien organizada.

Nos referimos al especiero giratorio de la marca Silvercrest que a la venta en el bazar online de Lidl, cuesta sólo 6,99 euros y promete revolucionar la forma de organizar los condimentos en casa. El diseño de este especiero como ves en las fotos, es moderno, compacto y, lo mejor de todo, giratorio 360°, de modo que vas a poder acceder fácilmente a cualquier frasco sin tener que mover nada. Además, no ocupa apenas espacio y añade un toque decorativo a la encimera, algo que en las cocinas pequeñas se agradece muchísimo. Pero más allá de su estética cuidada, lo interesante de este especiero es su funcionalidad. Se ha diseñado para mantener el orden y la comodidad, evitando que las especias se dispersen en diferentes rincones. Cada frasco tiene su tapa con dos tipos de abertura (una que sirve para espolvorear y otra para verter), y lo mejor es que todo puede lavarse en el lavavajillas. Un pequeño invento que combina utilidad, diseño y precio asequible.

El invento de Lidl para mantener el orden en la cocina

El especiero giratorio Silvercrest se ha convertido esta semana, en uno de los productos más vendidos del bazar online de Lidl. Cuenta con una base sólida y estable que se puede girar suavemente sobre sí misma. De este modo, y con su mecanismo de rotación de 360°, te será fácil localizar cualquier especia en segundos, sin necesidad de andar rebuscando en los armarios. Imprescindible además si eres de los que cocinas a diario con especias o te gusta tenerlas a mano para ir echando a medida que vas preparando platos.

Además, su diseño negro mate encaja con casi cualquier estilo de cocina, desde las más modernas hasta las rústicas. Cuenta con unas medidas aproximadas de 17 x 19,6 cm, así que también resulta compacto, ligero y fácil de colocar incluso en cocinas con poco espacio. Es práctico, sí, pero también tiene ese punto decorativo que ayuda a que la cocina luzca más ordenada y elegante.

Incluye nueve tarros de vidrio reutilizables

El especiero se presenta con nueve recipientes de vidrio con diferentes tipos de abertura en la tapa, de modo que es perfecto para que dentro guardes por un lado hierbas aromáticas y por otro, especias ya molidas. Son transparentes, para que te sea fácil identificar la especia sin tener que abrirlos, y están libres de BPA, es decir, sin bisfenol A. Otro punto a favor es que tanto los vasos como las tapas y los insertos son aptos para lavavajillas, lo que simplifica mucho la limpieza.

Además, estos tarros son compatibles con los recipientes de especias de Kania, una de las marcas más habituales en los estantes de Lidl. De este modo vas a poder puedes intercambiar los frascos, rellenarlos o mantenerlos siempre en orden sin necesidad que preocuparte por medidas o tamaños distintos.

Ahorra espacio y decora tu cocina

Una de las grandes ventajas de este especiero es su capacidad para ahorrar espacio. Al reunir todas las especias en un mismo soporte vertical, se libera parte de la encimera o los cajones, que suelen ser los lugares donde más se acumula el desorden. Además, su forma redonda y rotatoria permite colocarlo en una esquina o sobre una repisa sin que estorbe.

El resultado es una cocina más limpia visualmente, más práctica y con un aire más profesional. Incluso quienes no son amantes de la cocina valoran lo cómodo que resulta tener todo ordenado y a la vista. Con un solo gesto, puedes girar la base y encontrar justo lo que necesitas para dar sabor a tus platos.

El toque práctico y económico que conquista a los amantes del orden

Lidl vuelve a acertar con uno de esos productos pequeños que acaban convirtiéndose en imprescindibles. Por menos de 7 euros, este especiero giratorio ofrece orden, funcionalidad y estilo en un sólo objeto. Es una forma sencilla de renovar la cocina sin grandes gastos, y al mismo tiempo, un recordatorio de que el orden también puede ser bonito y práctico.

Si te gusta cocinar, tenerlo todo a mano y ver tu cocina siempre despejada, este invento se convertirá en tu nuevo aliado. Y si no sueles pasar mucho tiempo entre fogones, quizá sea el empujón que necesitabas para empezar a hacerlo con más gusto. ¿A qué esperas con hacerte el invento de Lidl que mantendrá el orden en tu cocina?.