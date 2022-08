Lidl se pasa el juego con el aparato que lleva la limpieza de tu casa a otro nivel

Lucir una casa de revista y hacer que luzca impecable sin apenas esfuerzo será más que sencillo con el aparato de limpieza que arrasa en Lidl. Será tu mejor aliado para limpiar hasta los rincones más difíciles y no tendrás que perder media mañana rascando para conseguir el mejor resultado. Es práctico, fácil de usar y está tirado de precio.

El aparato de limpieza más ‘top’ de Lidl

En Lidl tienen el cepillo de recargable de limpieza que te ayudará a conseguir una limpieza más profunda en tu hogar. Es ideal para la limpieza de interior o exterior y tiene tantos usos que no pararás de sacarle provecho. Cuenta con una batería potente de iones de litio y con la carga completa, tiene una autonomía de 90 minutos, para que puedas limpiar toda la casa sin necesidad de cables.

Conseguirá una limpieza más efectiva y podrás combinar los seis accesorios que incorpora para se adapte a todos los lugares de tu casa. Podrás usar el cabezal plano para suelos y paredes y utilizar la barra telescópica extensible entre 42 y 75 centímetros, para llegar a toda la superficie sin tener que sudar en el intento. El cabezal redondo te vendrá de lujo para lavabos, duchas y bañeras y podrás acabar la limpieza con un cabezal cónico para limpiar de manera efectiva las juntas y esquina.

La potencia del cepillo te ayudará a dejar la casa impecable sin tener que perder tiempo rascando, por ello, una vez lo pruebas, se convierte en un ‘must’ que no puedes dejar de tener. Este cepillo cuenta con una función de apagado automático si se bloquea el cepillo durante la limpieza, para así evitar que se rompa o que se estropee. Además, la batería es de carga rápida y en unas 4 horas, ya tendrás el aparato de Lidl cargado y listo para la próxima sesión de limpieza.

Este cepillo cuenta con una protección contra chorro de agua, así sabrás que puede mejorarse o entrar en contacto con el agua sin estropearse. Sus materiales son de lo más resistentes y su cuerpo es inclinable 45º, para que puedas moverte con total libertad. Dejarás la casa como nueva en muy poco tiempo, para nosotros, es el complemento más ‘top’ para limpiar en profundidad el baño o la cocina.

También podrás usarlo en exterior, al no necesitar cables para su funcionamiento, podrás limpiar tus muebles de exterior o los molestos rincones de las ventanas que siempre se resisten si no tenemos las herramientas adecuadas.

¿Lo mejor? Puedes llevártelo a casa por menos de 45 euros, una inversión de primera en el hogar a un precio de escándalo. No obstante, no te puedes encantar, ya ha volado de su catálogo online así que tendrás que pasarte por una tienda de Lidl para poder conseguir el tuyo. Su precio, practicidad y los complementos que lleva, lo convierten en un básico que no dejarás de usar. Una vez lo estrenes, sabrás que tienes el mejor aliado para la limpieza de tu hogar, así que no lo dejes pasar.