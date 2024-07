Leroy Merlin tiene la solución. No vas a volver a encender el aire acondicionado en todo el verano

Con la llegada del mes de julio, las altas temperaturas comienzan a hacerse notar y mantener nuestros hogares frescos se convierte en una prioridad. El uso del aire acondicionado puede representar un gran consumo de energía y, en consecuencia, un incremento en la factura eléctrica. Sin embargo, Leroy Merlin tiene la solución perfecta para mantener tu hogar fresco sin tener que asumir altos costes energéticos: el aire acondicionado portátil EQUATION Cool 7k que ya se ha convertido en uno de sus productos más buscados y más vendidos en sus tiendas este verano gracias a su calidad-precio.

El aire acondicionado portátil EQUATION Cool 7k r290 1720 fg a la venta en Leroy Merlin se presenta como una opción ideal para aquellos que buscan una solución eficiente y económica para combatir el calor del verano. Este producto está diseñado para ofrecer una experiencia de climatización óptima en espacios de hasta 14.69 m², como salones, dormitorios u oficinas. Además su diseño y sus medidas compactas hacen que sea perfecto para colocar en pequeños espacios, sin la necesidad de tener que hacer el gasto (ni la obra) de un aire acondicionado al uso. Un producto que además tiene un precio que ni tan siquiera llega a los 180 euros gracias a la rebaja que ahora le ha hecho Leroy Merlin, de modo que si buscas poder refrescarte de forma eficaz y sin necesidad de gastar demasiado este es el producto que necesitas.

El aire acondicionado portátil que arrasa en Leroy Merlin

Una de las principales ventajas del aire acondicionado portátil EQUATION Cool 7k es su versatilidad. Este dispositivo no sólo enfría, sino que también puede ventilar y deshumidificar el ambiente, proporcionando un confort integral durante todo el año de modo que se presenta como una inversión realmente eficaz.

Ahora que estamos en verano y dado que lo usarás como climatizador, debes saber que tiene una potencia de potencia de refrigeración de 2.05 kW y una eficiencia energética en frío de clase A, por lo que el EQUATION Cool 7k garantiza un enfriamiento rápido y eficiente. Gracias a su diseño compacto y portátil, es posible moverlo de una habitación a otra fácilmente, asegurando que siempre puedas disfrutar de un ambiente fresco donde más lo necesites.

Ventilación y deshumidificación

Además de su capacidad de enfriamiento, ya hemos mencionado que el EQUATION Cool 7k cuenta con funciones de ventilación y deshumidificación. La ventilación ayuda a mantener el aire en movimiento, mejorando la circulación y evitando la sensación de aire viciado. La función de deshumidificación, con una capacidad de 0.5 litros por hora, es especialmente útil en climas húmedos, ayudando a reducir la humedad y crear un ambiente más confortable.

Facilidad de uso

El aire acondicionado EQUATION Cool 7k está diseñado pensando en la comodidad del usuario. Dispone de un mando a distancia que permite controlar todas sus funciones sin necesidad de levantarse. Además, incluye un temporizador que puede programarse hasta con 24 horas de antelación, asegurando que el dispositivo se apague automáticamente cuando ya no sea necesario.

Ahorro energético y sostenibilidad

Una de las mayores preocupaciones al utilizar un aire acondicionado es el consumo de energía. El EQUATION Cool 7k está diseñado para ser eficiente energéticamente, con un SEER (Índice de Eficiencia Energética Estacional) de 2.6. Esto significa que consume menos energía en comparación con otros dispositivos similares, ayudando a reducir el impacto en tu factura de electricidad.

Garantía y fiabilidad

Adquirir un producto confiable es esencial para garantizar su durabilidad y buen funcionamiento a lo largo del tiempo. El aire acondicionado portátil EQUATION Cool 7k viene con una garantía de 5 años, lo que brinda tranquilidad al usuario al saber que está respaldado por una marca de confianza.

Comparativa de precios y descuento

Actualmente, el aire acondicionado portátil EQUATION Cool 7k está disponible en Leroy Merlin a un precio de 179 euros, después de una rebaja de 20 euros sobre su precio original de 199 euros. Esta oferta representa una excelente oportunidad para adquirir un dispositivo de alta calidad a un precio reducido durante la temporada estival y en definitiva, a lo largo de todo el año.

Ahora ya lo sabes. Si estás buscando una solución para mantener tu hogar fresco durante los calurosos meses de verano sin incurrir en altos costos energéticos, el aire acondicionado portátil EQUATION Cool 7k de Leroy Merlin es una opción que debes considerar. Con su capacidad de enfriamiento eficiente, funciones adicionales de ventilación y deshumidificación, y su fácil manejo, este dispositivo se presenta como una alternativa práctica y económica al aire acondicionado tradicional.

No dejes que el calor del verano te incomode. Con el aire acondicionado portátil EQUATION Cool 7k, puedes disfrutar de un ambiente fresco y confortable en cualquier habitación de tu hogar, sin tener que preocuparte por el consumo de energía. Aprovecha la oferta de Leroy Merlin y descubre por ti mismo por qué este producto es la solución perfecta para este verano.