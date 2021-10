Quedan exactamente 70 días para Navidad, y muchos menos para que comencemos a decorar y adornar la casa para esta fecha tan señalada. Por norma general, y por tradición, en España se suele montar el árbol en el puente de la Inmaculada, pero en los últimos años hemos visto como muchas familias se decidían por montar el árbol de Navidad en el mes de noviembre. Es por eso por lo que en Leroy Merlin ya se han adelantado y han rebajado algunos adornos de Navidad para que vayas pensando qué tipo de decoración quieres este año en tu hogar.

¿Quieres saber cuáles son los adornos navideños que ha rebajado Leroy Merlin? Pues no te los pierdas a continuación, ¡te encantarán!

Los adornos para el árbol de Navidad rebajados en Leroy Merlin

Este adorno de seta en color rojo, también disponible en color dorado, es una muy buena opción para el árbol de Navidad. Está fabricado en cristal con un diseño muy divertido y original que le dará un toque muy especial a tu abeto. Su precio es de 1,95 euros, un precio genial para un adorno tan delicado y exclusivo.

Las piñas son un clásico que siempre están presentes en la Navidad y es por eso por lo que no puede faltar una en tu abeto. Durante los próximos días podrás encontrar las piñas de Leroy Merlin para tu árbol por tan solo 1,25 euros, ¡toda una ganga! Así que si no tienes aún una piña en tu árbol, no lo dudes y ve a por ella. ¡Corre que se agotan!

¿Quieres que tu árbol tenga una gran personalidad? Entonces te encantará este adorno con forma de jaula fabricado en hierro y con un acabado en color dorado. Este diseño es muy original y divertido, por lo que le dará un toque muy especial a tu hogar. Tiene una medida de 16 cm de alto por lo que lo recomendamos para árboles de Navidad que sean grandes o bien para aquellos que no tengan muchos adornos. El precio es de 2,99 euros, un precio bastante económico teniendo en cuenta que estos adornos suelen tener un precio bastante elevado.

Este adorno navideño con forma de cascabel fabricado en hierro es una opción muy bonita para decorar no solo el árbol, también cualquier rincón de tu hogar. Está disponible en color negro, dorado y rojo con acabado envejecido. Puedes colgar este adorno de una puerta, de una ventana o del árbol. Todas las opciones son válidas. Su precio es de 2,29 euros, un precio exclusivo. ¿Te lo vas a perder?

¿Prefieres las bolas de Navidad clásicas? Pues también podrás comprarlas en Leroy Merlin. Se trata de una bola fabricada en espuma con un acabado texturizado de color verde, un color muy navideño. Eso sí, a pesar de ser una bola de Navidad clásica tiene un diseño muy elegante que hará que las estancias de tu hogar, y el abeto, tenga un toque mucho más navideño. Además, su precio es de lo más económico ya que tan solo cuesta 1,05 euros.