Esta primavera ha empezado pasada por agua y las lluvias han sido abundantes en muchas zonas de España. Ya es una estación donde las lluvias suelen aparecer, por ese motivo siempre está bien contar con ropa pensada para la lluvia en el armario. Lefties tiene la parka con capucha ideal y barata para los días de lluvia, así el mal tiempo nunca te pillará por sorpresa.

Se trata de una parka engomada con capucha de lo más estilosa para conseguir un look cómodo y a la vez, bonito. Está disponible en azul y en amarillo y cuenta con una capucha ajustable con cordón para que puedas adaptarla a lo que necesitas en cada momento. Tiene un cierre de cremallera y también, botones a presión, para conseguir más o menos protección frente a la lluvia según el temporal.

Esta parka tiene una caída ancha y cuenta con un cordón de ajuste en el bajo de la prenda, no obstante, lo que más nos gusta de esta pieza es que tiene… ¡Bolsillos!. Y no solo uno, tiene dos bolsillos delanteros con solapa para que puedas guardar tus esenciales sin preocuparte de que te falte espacio. ¿Puede haber algo mejor que unos bolsillos anchos y funcionales? ¡Nos conquistan con solo verlos!

Es una prenda que usarás sin parar esta temporada y está por 25 euros en Lefties, así que no tendrás que gastar demasiado dinero en preparar tu armario para la lluvia. Además, sus colores darán un toque de luz y color de lo más primaveral a tus looks. ¿Te animas a hacerte con una?

¿Por qué necesitas invertir en una parka con capucha?

Cuando te hagas con una parka con capucha no sabrás como has vivido sin ella antes. No obstante, si aún no te has animado a hacerte con una, te contamos 3 beneficios para que puedas acabar de decidirte:

Son ideales para contar con una capa ligera que protege del frío sin aportar demasiado calor, para mantenerte seca los días de lluvia y también, para parar el viento cuando va anocheciendo.

sin aportar demasiado calor, para mantenerte seca los días de lluvia y también, para parar el viento cuando va anocheciendo. Su tejido no abulta demasiado , así que cuando no la necesites la podrás guardar en tu mochila o bolso y tenerla lista si el mal tiempo decide visitarte. Es una opción mucho más práctica que otras chaquetas que pueden resultar muy aparatosas para llevar encima.

, así que cuando no la necesites la podrás y tenerla lista si el mal tiempo decide visitarte. Es una opción mucho más práctica que otras chaquetas que pueden resultar muy aparatosas para llevar encima. El material engomado hará que se seque en instantes, ya que el agua no calará la parka. Así podrás estar seca y perfecta para cualquier plan en segundos. Un plus extra es la capucha incorporada, seguro que salvará más de un peinado. ¡Lo combinas con unas botas de agua y no habrá lluvia o temporal capaz de pararte!

Lefties tiene la parka con capucha ideal para la lluvia por solo 25 euros para que puedas renovar tu armario esta temporada. Esta te durará mucho tiempo y será toda una inversión en comodidad para esos días en los que la lluvia nos saluda desde primera hora de la mañana. ¡Hazte con una antes de que vuelen en su tienda online!