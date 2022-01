Lefties tiene la chaqueta que llevan todas las pijas madrileñas para no pasar frío

Lefties tiene a la venta la chaqueta acolchada para no pasar frío este invierno que llevan todas las pijas madrileñas a un precio que impresiona. En estos días que buscamos desesperadamente una prenda de abrigo que nos combine con todo, en la nueva colección de Lefties encontramos lo mejor de esta temporada. La más low cost de Inditex, tiene una prenda de alta calidad y detalles de lujo por mucho menos de lo que parece. No te puedes quedar sin esta chaqueta acolchada disponible en tres colores diferentes.

Esta es la chaqueta de Lefties que llevan todas las pijas madrileñas para no pasar frío

Llega una bajada de temperaturas generalizada y con ella la necesidad de abrigarnos un poco más. Para conseguirlo, nada mejor que un producto de buena calidad que acabará siendo nuestro mejor aliado esta temporada. La chaqueta acolchada que se vende en Lefties es un buen básico que acabará convirtiéndose en un éxito de ventas sin precedentes de esta marca.

La low cost por excelencia de Inditex ha acabado siendo una tabla de salvación para todos los bolsillos. En su nueva colección encontramos prendas que podrían estar de rebajas, pero son parte de la nueva colección. A precio de saldo hay prendas como esta chaqueta que ha acabado coronándose como la preferida por las pijas madrileñas que no quieren pasar frío, ni tampoco perder ni una pizca de estilo.

Es una chaqueta muy ligera y calentita. Dos de los elementos por excelencia que no podemos dejar escapar de esta temporada de invierno. Que nos abrigue sin añadir peso y sea lo suficientemente ligera para plegarla y llevarla en el bolso del gimnasio o en la mochila sin darnos apenas cuenta.

Tiene guantes incorporados y un cuello alto que la convierte en la chaqueta más completa de Lefties. Las manos y el cuello son dos de las partes del cuerpo que más se enfrían en invierno. Con esta chaqueta no será necesario ni llevar guantes, ni bufanda, podemos abrocharla hasta arriba o sacar los guantes según haga más o menos frío. No tendremos excusas para no salir de casa durante los días más fríos del año.

Está disponible en cuatro colores, el rosa, rojo, verde y en un negro clásico para que elijas el que más te gusta. Por un precio muy bajo, solo 22,99 euros conseguiremos una chaqueta de invierno por la que suspiran todas las pijas madrileñas. De momento está disponible en todas las tallas, pero puede que vuele de las tiendas y de la web en breve.