La chaqueta que dará elegancia a tus looks es de Zara

Zara tiene una chaqueta que le dará la elegancia que estás buscando a tus looks, una prenda espectacular cargada de buenas sensaciones. En estos días en los que buscamos en el armario todo lo que necesitamos para el invierno, un periodo de celebraciones, de escapadas románticas y también de mucho trabajo, nada mejor que conseguir una prenda de Zara de esas que impresionan. En busca de la chaqueta perfecta, hemos encontrado, la más elegante y favorecedora, un tipo joya que te combinará con todo. Pon rumbo a Zara en busca de un regalo o autorregalo perfecto.

Zara tiene la chaqueta que le dará elegancia a tus looks

El invierno es sinónimo de chaquetas, es nuestra carta de presentación y hay días en las que todas son necesarias, desde la más calentita a la más ligera. Una prenda como la que ha presentado Zara en su nueva colección es la inversión que estamos deseando hacer, nunca pasará de moda y siempre será bonita.

Una blazer es la chaqueta ideal para ir a la oficina. En estos días en los que necesitamos ir a la oficina o a una cena de empresa sin pasar por casa, nada mejor que esta prenda de Zara. La versatilidad es el mejor aliado de una compra segura. Necesitamos conseguir que con una sola chaqueta podamos ir a trabajar, pero también salir, siendo las mejores vestidas del barrio y de la empresa.

Zara crea una prenda que parece sacada de una pasarela de moda. El hecho de que haya optado por un diseño básico es una clara tendencia al estilo Chanel más clásico. Nada más ver esta chaqueta nos imaginamos que procede de una tienda vintage del centro de Paris, recreando perfectamente las colecciones en las que la sencillez era sinónimo de la elegancia más pura.

Los botones tipo joya son impresionantes. Este detalle brillante es uno de los que hace destacar esta chaqueta. No necesitamos joyas, la propia prenda ya lo es, con unos pendientes básicos, pantalones o falda que tengamos en nuestro armario y un top de encaje, crearemos el conjunto de la temporada sin apenas esfuerzo.

El cuello redondo favorece muchísimo y es perfecto para el invierno. Al ser cerrada la podemos llevar con un jersey debajo y no quitárnosla hasta que entremos en calor. Las oficinas con las calefacciones bajo mínimos o los restaurantes con terraza no serán un problema, esta chaqueta es de lo más calentita. El precio de 59,95 euros ha hecho que Zara venda esta chaqueta tan elegante como churros, hay algunas tallas agotadas, pero están pendientes de reposición, si la encontramos en alguna tienda, no lo dudes, es una pieza de colección.