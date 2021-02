7 looks low cost de Lefties con los que triunfar esta primavera

No hay nada que apetezca más tras el invierno que guardar en el armario las prendas de abrigo y dar un toque de color a los looks del día a día. Los abrigos, los jerseys gruesos y los pantalones de pana dan paso a prendas mucho más frescas y revitalizadoras como los vestidos, las faldas y las blusas. Si en el invierno lo que más se lleva son los tonos oscuros, en primavera llega el turno de colores más alegres y de estampados bonitos, como los florales, dos características que tiene la nueva apuesta de Lefties.

La marca low cost del Grupo Inditex se ha convertido en un gran referente durante los últimos meses, sobre todo tras la apertura de su página web, y cada vez son más personas las que caen rendidas no solo ante sus precios reducidos sino también ante una colección que sorprende temporada tras temporada. Esta de primavera no ha defraudado y Lefties ha sorprendido con vestidos de estilo camisero, blusas estampadas, faldas con sensuales aperturas y colores muy luminosos. La colección se llama ‘Here comes the spring’, es decir, ‘Aquí llega la primavera’, un nombre que no podía sentarle mejor.

Los vestidos son el plato fuerte y los hay en diferentes longitudes, largos, cortos para las mujeres que quieren ir más fresquitas y el siempre elegante midi. Si bien es cierto que hay opciones en colores lisos, blanco y azul, gran parte de los modelos tienen estampados florales, lo que le aporta un toque femenino. «Explora una selección depurada de vestidos vaporosos de corte midi o largo, y descubre la combinación de faldas midi con aberturas frontales y blusas fluidas que actualizarán tu armario para la nueva temporada», se puede leer en el editorial de la marca y es que su otra gran apuesta, además de los vestidos, es el mix de blusa y falda.

Las prendas dan opción a jugar con las combinaciones, pudiendo elegir una falda lisa y una blusa estampada y viceversa. El resultado no es solo favorecedor, también muy cómodo pues las nuevas prendas superiores de Lefties son fluidas. En cuanto a las faldas, son de corte midi y tienen aberturas delanteras que le aportan movimiento a la prenda.

Aunque esto es lo más reseñable de esta nueva colección, no termina ahí y es que también ha presentado sandalias cruzadas en tres colores, azulón, crudo y cuero y un precio muy competitivo de 15,99 euros, sandalias de tacón transparente (19,99 euros) y zapatillas deportivas cómodas para combinar con su colección de ropa deportiva.

Pero las apuestas no terminan ahí. En la tienda online ( y también en las físicas) hay un espacio muy especial dedicado a Disney. Zapatillas, sudaderas, camisas, pantalones vaqueros, pijamas, neceseres o monederos son solo algunos de los artículos que están estampados con el rostros el ratón más conocido del mundo y del resto de sus amigos. Prendas que no solo se encuentran en al sección de mujer, también en la niños y hombres y es que nadie se libra de la influencia de Mickey Mouse.