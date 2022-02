El fondo alemán KanAm Grund Group ha abierto su primera oficina en Madrid, en concreto, el grupo se ha instalado en la icónica Torre Europa, situada en el Paseo de la Castellana, cerca del Estadio Santiago Bernabéu. El rascacielos cuenta con 120 metros de altura y 32 plantas. En los últimos meses, España se ha convertido en un mercado clave para la actividad de la compañía. Sólo en la segunda mitad de 2021, KanAm ha invertido casi 350 millones de euros en la compra de seis edificios de oficinas en Barcelona.

Esta apertura se enmarca dentro del plan de expansión que está llevando a cabo la firma germana en el continente europeo, puesto que recientemente ha inaugurado otras dos sucursales en Londres y Dublín.

La nueva oficina de KanAm en Madrid estará dirigida por Jorge Regúlez Pérez, quien ocupará el cargo de responsable de adquisiciones y ventas de inmuebles para el Sur de Europa desde la capital española. De igual manera, seguirá siendo responsable de la gestión estratégica y operativa de activos de la cartera inmobiliaria en el mercado español.

Cartera de activos en España

«El mercado inmobiliario en España y actualmente en Barcelona, en particular, está cobrando cada vez más importancia en las inversiones de KanAm Grund Group», ha explicado el fondo alemán, que también ha adelantado que prevé seguir haciendo compras aquí en 2022. «Estamos mirando los primeros edificios», han afirmado desde la compañía.

En total, la cartera de KanAm en nuestro país suma un valor de mercado de más de 450 millones de euros. Entre sus inmuebles se encuentra la futura sede de Amazon. La compañía pagó 67 millones de euros al family office de Enric Gregori. El activo transaccionado se ubica en el distrito [email protected] y cuenta con unos 8.400 metros cuadrados de superficie alquilable.

El pasado verano, el fondo de inversión también compró la última parte del portfolio Pentagon a la aseguradora Axa por 280 millones de euros. Dicha cartera está formada por cinco edificios de oficinas, que están alquilados por el gobierno regional hasta el año 2033. En concreto, los edificios alojan el departamento de Educación de la Generalitat (Via Augusta, 202), la sede del Instituto de Estadística de Cataluña (Via Laietana, 58), dependencias del departamento de Políticas Digitales y Territorio (Aragó, 244), dependencias del departamento de Justicia (Aragó, 332) y la sede del departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural (Gran Via, 612).

Además de España, este fondo inmobiliario cuenta con edificios de oficinas en Reino Unido, Suiza, Francia, Holanda y Alemania.