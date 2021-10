El fondo alemán KanAm ha adquirido al family office de Enric Gregori un edificio de oficinas en Barcelona, cuyas obras han terminado recientemente. El activo se ubica en la calle de Tànger número 36, en el distrito [email protected], una de las zonas más cotizadas de la capital catalana, según informa el grupo.

El edificio, que se ha transaccionado por unos 67 millones de euros, acogerá las oficinas del gigante del comercio electrónico Amazon en la Ciudad Condal. En concreto, la compañía norteamericana tiene su sede a escasos metros del inmueble, en el complejo Luxa -propiedad del Grupo Catalana Occidente-. Por ello, se prevé la ampliación de sus instalaciones en la zona a través del nuevo alquiler.

El activo cuenta con unos 8.400 metros cuadrados de superficie alquilable y más de 900 metros cuadrados de espacios exteriores y zonas verdes. Ha sido diseñado por el estudio barcelonés de arquitectura Batlle i Roig y ha sido construido por OHLA.

«Además del certificado de sostenibilidad LEED Gold previsto, la propiedad ya tiene aspectos positivos de sostenibilidad, como su ubicación central y muy buena conexión con el transporte público local, además de ser fácilmente accesible a pie y en bicicleta», explican desde KanAm.

Portfolio de KanAm

Ahora, el activo se ha sumado a la cartera de Europe Select. Además de España, este fondo inmobiliario especializado cuenta con edificios de oficinas en Reino Unido, Suiza, Francia, Holanda y Alemania.

En este sentido, Europe Select forma parte de una familia de ocho fondos inmobiliarios de KanAm Grund Gruop para inversores institucionales. La firma alemana, con sede en Frankfurt, está ampliando continuamente sus portfolios y ofrece inversiones en oficinas, hoteles, comercio minorista y logística en las clases de riesgo core, core plus, valor agregado y desarrollo. como activos familiares de alto valor neto.

Compra cinco edificios de AXA

Este verano, el fondo de inversión ha protagonizado otra operación en Barcelona. La firma se hizo con la última parte del portfolio Pentagon a la aseguradora Axa por 280 millones de euros. Dicha cartera está formada por cinco edificios de oficinas, que están alquilados por el gobierno regional hasta el año 2033.

En concreto, los edificios alojan el departamento de Educación de la Generalitat (Via Augusta, 202), la sede del Instituto de Estadística de Cataluña (Via Laietana, 58), dependencias del departamento de Políticas Digitales y Territorio (Aragó, 244), dependencias del departamento de Justicia (Aragó, 332) y la sede del departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural (Gran Via, 612).

En 2019, la aseguradora AXA vendió los ocho inmuebles restantes del porfolio Pentagon también al fondo KanAm por 100 millones. En total, la firma germana ha desembolsado 380 millones por los 13 edificios. Mientras que Axa los compró en subasta por 172 millones.