La Justicia ha detenido el intento de trece empresas vinculadas a la compañía de autobuses Monbus de hacerse con 195 licencias de taxi en Madrid, una operación que adelantó OKDIARIO. En concreto, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 31 de Madrid ha desestimado el recurso de estas mercantiles tras rechazar el Ayuntamiento su petición.

Lidetro 1 S.L., Lidetro 2 S.L., Lidetro 3 S.L., Lidetro 4 S.L., Lidetro 5 S.L., Lidetro 6 S.L., Lidetro 7 S.L., Lidetro 8 S.L., Lidetro 9 S.L., Lidetro 10 S.L., Lidetro 11 S.L., Lidetro 12 S.L. y Lidetro 13 S.L. Estos son los nombres de las 13 empresas que habían solicitado tener 15 licencias cada una, 195 en total. Todas ellas con nombres similares.

Según fuentes del sector, la utilización de compañías con nombres similares sucedió también cuando aparecieron las licencias de VTC. Es decir, los interesados en obtenerlas usan este mecanismo para intentar hacerse con los permisos.

Sin embargo, la Justicia ha tirado este intento. No obstante, no era la única vía de las trece mercantiles para hacerse con las licencias. Fuentes del sector informaron a este periódico que las sociedades también han solicitado a la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, varias autorizaciones para operar en el transporte público discrecional interurbano en vehículo de turismo.

Un proceso en el que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha solicitado a todos aquellos que posean una licencia de taxi que se personen como interesados. Por tanto, esta posibilidad de hacerse con 195 nuevas licencias también puede caer en saco roto.

Así, las empresas han agotado un camino, el de la demanda al Ayuntamiento de Madrid, que había rechazado su intento, junto a las asociaciones del sector Federación Profesional del Taxi, Asociación Gremial y Asociación Plataforma Caracol. El Juzgado ha determinado que la decisión del consistorio está ajustada a Derecho, ya que estas sociedades no siguieron un procedimiento previsto en la legalidad.

Monbus y la solicitud de licencias de taxi

Las trece empresas tienen al mismo administrador único: Manuel Alba Fernández. Este hombre es, a su vez, secretario y consejero de una empresa llamada Admin S.A. Por otro lado, las trece empresas están domiciliadas en la misma dirección que la mercantil Mucho Bambu S.L. Uno de los consejeros de esta última es la sociedad limitada Elcoin S.L., cuyo administrador único es Mateo Montes Fernández.

A su vez, Mateo Montes Fernández es consejero de Admin S.A., la empresa que tenía relación con el administrador único de las trece que han solicitado las licencias. Es decir, todo apunta a esta sociedad.

El presidente de Admin S.A. es Edmundo Novoa González, consejero de Monbus Urbanos S.A., de Auto Lugo S.L. y de Autobuses Urbanos de Lugo S.A. Monbus es una empresa cuya sede está en Lugo. Esta es la conexión que Monbus tiene con las múltiples sociedades limitadas que han solicitado 195 licencias de taxi en Madrid.

El objeto social de Admin S.A. es la «adquisición, tenencia, administración o enajenación de acciones, obligaciones, bonos, títulos, participaciones sociales, partes de sociedades, comunidades de bienes o derechos de cualquier clase por cuenta propia». Es decir, es un holding que preside un hombre con negocios en el mundo de los autobuses.

Monbus ofrece servicios regulares, discrecionales y de alquiler de autobuses, gestiona líneas de largo recorrido y colabora con consorcios de transporte en distintas comunidades autónomas.