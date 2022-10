La Justicia condena a Colau por sancionar a Idealista por un presunto caso de discriminación y racismo

El juzgado de lo contencioso-administrativo nº1 de Barcelona ha dictado sentencia el pasado 11 de octubre a favor de Idealista al considerar nula de pleno derecho la sanción de 90.001 euros que el Ayuntamiento de Ada Colau impuso a finales de 2019 a idealista por un presunto caso de discriminación y racismo en un anuncio de un piso publicado por una agencia inmobiliaria.

La jueza ha considerado que el consistorio de Barcelona hizo una interpretación extensiva no ajustada a derecho al sancionar a idealista como agencia inmobiliaria. «Idealista no encaja en la definición de agente inmobiliario del artículo 55 de la Ley del derecho a la vivienda en Cataluña (LDV), puesto que es una plataforma neutra y pasiva, en la que son los usuarios quienes directamente publican sus anuncios, en ningún caso podrá mediar activamente entre dos personas o llevar a cabo una conducta activa. En efecto, la plataforma no publica nada, son los usuarios quienes lo hacen» afirma.

Asimismo, la sentencia que condena al consistorio municipal y da la razón a idealista considera que el Ayuntamiento de Barcelona debió de haber dirigido a idealista un requerimiento previo específico de retirada del anuncio, antes de exigirle cualquier responsabilidad, extremo que no fue realizado por la administración demandada, por lo que incurrió en la infracción de los preceptos indicados.

De esta forma, la jueza da íntegramente la razón a idealista en su demanda contra el Ayuntamiento de Barcelona y estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por idealista contra la resolución de 09/03/2020 dictada por el Gerent d’Habitatge del Ayuntamiento de Barcelona, en consecuencia, declara que la resolución impugnada es nula de pleno derecho, con los efectos que ello conlleva.

Con esta sentencia contra Colau y su equipo de vivienda, idealista obtiene una victoria más sobre el equipo de gobierno municipal y su estrategia de desprestigio, que ha ocasionado un grave impacto reputacional a Idealista, lo que parece ser el verdadero objetivo de todas las sanciones.

«Desde hace años Idealista viene sufriendo un acoso sistemático por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona, que les ha llevado una y otra vez a manipular la interpretación del artículo 55 de la LDV con tal de sancionar a idealista como agencia inmobiliaria hasta en 8 ocasiones. Contra estas 8 sanciones, idealista interpuso recursos contencioso-administrativo, habiéndose resuelto ya dos de ellos, íntegramente a favor de Idealista y condenando al Ayuntamiento de Barcelona. Los otros seis recursos están pendientes de resolverse y la compañía confía que igualmente se resuelvan a favor de idealista» afirman desde la plataforma.