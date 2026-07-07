Juan Francisco Rodríguez, agricultor extremeño: «La juventud piensa que va a vivir de las redes sociales como los youtubers, no quieren trabajar»

En muchas explotaciones agrícolas españolas hay una escena que se repite campaña tras campaña y que tiene que ver con la falta gente. No se trata una percepción aislada ni una queja puntual, sino una realidad que agricultores de distintas regiones vienen denunciando desde hace tiempo y especialmente en el último año, con datos como los de la Encuesta de Población Activa (EPA) que ya el año pasado señalaba que el campo español había perdido más de 120.000 empleo. Y en pleno 2026, el problema no sólo persiste, sino que parece haberse consolidado como uno de los grandes retos del sector primario, especialmente en momentos clave como las recogidas o los picos de producción.

El campo, históricamente ligado al esfuerzo físico y a condiciones exigentes, compite ahora con un mercado laboral mucho más amplio y diverso. Otros sectores ofrecen estabilidad, horarios más previsibles y, en muchos casos, mejores condiciones salariales. Esto ha provocado un desplazamiento progresivo de la mano de obra hacia entornos menos duros, dejando al sector agrícola con dificultades crecientes para cubrir sus necesidades básicas. A esta situación se suma un cambio generacional evidente. Las nuevas generaciones han orientado su formación hacia ámbitos alejados del campo, y en muchos casos ni siquiera contemplan la agricultura como una opción laboral. En este contexto, las declaraciones de Juan Francisco Rodríguez Chamorro, agricultor extremeño, han vuelto a poner el foco sobre un problema que combina factores económicos, sociales y culturales.

Juan Francisco Rodríguez, agricultor extremeño, habla sobre la situación del campo

Durante una intervención en CGU Canal de Orellana, Chamorro abordó una de las cuestiones más polémicas: el papel de las ayudas públicas. A su juicio, existe un desajuste entre lo que una persona puede percibir sin trabajar y lo que gana realizando labores agrícolas, lo que influye directamente en la falta de trabajadores.

«El peor tema de todos son las ayudas», afirmó, aludiendo a situaciones en las que, sumando distintas prestaciones, algunos potenciales trabajadores se quedan muy cerca de los ingresos que obtendrían trabajando en el campo. En ese escenario, el incentivo para aceptar un empleo que implica calor extremo, largas jornadas y desgaste físico resulta, según su visión, insuficiente. Chamorro plantea que esta diferencia económica mínima, unida a la dureza del trabajo agrícola, lleva a muchos a optar por no incorporarse al sector.

Juventud, expectativas y realidad laboral

Más allá del factor económico, el agricultor extremeño explicó en su intervención, un elemento social que considera clave y es el cambio en las aspiraciones de los jóvenes. En su intervención, criticó que parte de la juventud esté más pendiente de lo que ven las redes sociales que de desarrollar una profesión tradicional. «La juventud, con TikTok y esos rollos, piensa que va a vivir de las redes sociales como los youtubers», señaló, pero según este agricultor, esta tendencia no es exclusiva del campo, sino que afecta a distintos sectores donde empieza a escasear la mano de obra.

En su análisis, también criticó la falta de preparación, explicando situaciones en las que algunos trabajadores no están habituados a las condiciones del campo, lo que dificulta su adaptación y rendimiento. Para él, el problema no es solo cuántas personas están dispuestas a trabajar, sino si cuentan con la actitud y la formación necesarias para hacerlo.

Un relevo generacional que no llega

El horizonte que dibuja Chamorro no es especialmente optimista. Advierte de que, a medida que se retiren los trabajadores de mayor edad, la situación podría agravarse de forma considerable. «Cuando los mayores de 50 años se vayan, aquí no habrá gente ni para echar gasolina», lamentó, poniendo el acento en la falta de sustitución generacional.

Además, no es sólo cuestión de falta de mano de obra, sino que encima los trabajadores cualificados, suelen concentrarse en explotaciones más grandes o con mejores condiciones, lo que deja a pequeños agricultores en una posición aún más vulnerable.

Chamorro insiste en que el campo necesita perfiles completos: personas que sepan adaptarse, que entiendan el trabajo y que lo desempeñen con eficiencia. Sin embargo, reconoce que encontrar ese tipo de trabajador es cada vez más complicado, lo que incrementa la incertidumbre sobre el futuro inmediato del sector.

Entre la queja y la necesidad de soluciones

Las palabras del agricultor extremeño no son un caso aislado, sino el reflejo de una preocupación generalizada. La falta de mano de obra en el campo no responde a una única causa, sino a la combinación de múltiples factores que se han ido acumulando con el tiempo. Desde las condiciones laborales hasta el sistema de ayudas, pasando por el cambio de mentalidad de la sociedad, todos ellos influyen en mayor o menor medida.

El debate, por tanto, sigue abierto. Mientras algunos reclaman reformas que incentiven el trabajo en el campo, otros apuntan a la necesidad de mejorar las condiciones laborales y dignificar el sector para hacerlo más atractivo, pero lo que parece claro es que, sin una respuesta efectiva, el problema seguirá creciendo y como plantea este agricultor existe una auténtica incógnita sobre quién trabajará el campo en los próximos años si no se corrigen las dinámicas actuales.