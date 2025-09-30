Jose de la Morena te da las claves sobre el consejo de Sabadell que rechazará la OPA de BBVA esta tarde

Jose de la Morena, redactor jefe de Economía y Empresas de OKDIARIO, nos da las claves en este vídeo del consejo de Banco Sabadell que esta tarde rechazará la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de BBVA.

El consejo del Banco Sabadell se reunirá esta tarde para estudiar la segunda oferta de BBVA. Es cierto que algún consejero se inclina a aceptarla, pero la realidad es que la mayoría considera que esta oferta sigue siendo mala.

La reunión de Sabadell con los analistas comenzará a las 18:00 horas y a partir de las 19:00 horas, la entidad catalana ofrecerá una rueda de prensa que podrá seguirse desde su página web para informar de la decisión.