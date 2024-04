El jamón serrano de Mercadona más saludable: sin azúcar y con sal marina

Al hacer la compra, muchas veces nos dejamos llevar por las marcas, el precio o simplemente la apariencia del producto, sin detenernos a mirar lo que realmente estamos consumiendo. En el caso del jamón serrano loncheado, un alimento que ocupa un lugar predilecto para muchos, no siempre prestamos atención a sus ingredientes. Por ser jamón consideramos que es algo saludable que podemos comer de forma moderada, pero cuando se trata del que ya venden en paquetes cortado y más cuando hablamos de jamón serrano, no nos damos cuenta de que estos suelen llevar otros ingredientes y aditivos que garanticen su conservación.

De hecho, mucho de los jamones serranos disponibles en el mercado incluyen azúcar y un alto contenido de sal entre sus componentes, algo que puede pasar desapercibido para el consumidor medio, pero que tiene un impacto significativo en la calidad nutricional del producto. Por suerte en Mercadona tienes el jamón serrano más saludable y recomendado de todos: sin azúcar y además con sal marina.

El mejor jamón serrano que encontrarás en Mercadona

A la hora de comprar jamón serrano, debemos tener en cuenta que no todos son iguales. No cuesta nada fijarse en los ingredientes que aparecen en el paquete y nos daremos cuenta de algo que advierten los expertos con respecto al nivel de azúcar y sal añadida que puede llegar a llevar este producto. Por ello queremos hablaros de uno que tenéis en Mercadona y que recomienda un dietista de sobras conocido en las redes sociales. Se trata del Jamón de Trevélez Antonio Álvarez en lonchas extra finas. Este producto no solo es apetecible por su sabor y textura, sino también por su composición, libre de azúcares añadidos y con sal marina, lo que representa una alternativa más saludable para los consumidores conscientes de su dieta.

Una opción de jamón serrano saludable

El Jamón de Trevélez Antonio Álvarez se presenta en paquetes de 120 gramos y tiene un precio de 3,50 euros. Se trata de una opción bastante accesible considerando sus características premium. Lo que realmente distingue a este producto es su proceso de curación, que sigue las tradiciones del jamón serrano pero eliminando el azúcar y reduciendo la cantidad de sal, sustituyéndola por sal marina. Esta elección no solo beneficia el perfil de sabor del jamón, sino que también lo convierte en una elección más saludable comparado con otras opciones en el mercado.

La sal marina, conocida por contener trazas de minerales y ser menos procesada que la sal común, es un componente que añade valor a cualquier producto. Fran Susin, un reconocido experto en nutrición y dietista, ha destacado en su cuenta de TikTok, @fransusin_, que la inclusión de sal marina en el jamón de Mercadona es un «puntazo».

El experto no lo dice pero podemos añadir, que este tipo de sal puede ofrecer un balance más natural y es menos probable que contribuya a la hipertensión, un problema común asociado con el alto consumo de sodio.

Ventajas de la sal marina

La sal marina se obtiene mediante la evaporación del agua de mar y generalmente sufre menos procesamiento que la sal de mesa, conservando así más minerales naturales como el magnesio, el potasio y el calcio. Estos minerales son esenciales para varias funciones del cuerpo, incluyendo la regulación de la presión arterial y el funcionamiento muscular. Por lo tanto, el uso de sal marina en la curación del jamón no solo mejora el perfil nutricional del producto, sino que también podría contribuir a una mejor salud cardiovascular en comparación con la sal tradicional.

Implicaciones para la salud y el consumo responsable

Adoptar productos como el Jamón de Trevélez Antonio Álvarez de Mercadona puede ser un paso hacia un consumo más responsable y consciente. En un mundo donde la obesidad y las enfermedades relacionadas con la dieta están en aumento, elegir productos sin azúcares añadidos y con alternativas más saludables en cuanto a sal, puede hacer una diferencia significativa en la salud general de la población.

Además, la transparencia en el etiquetado de los alimentos permite a los consumidores tomar decisiones informadas sobre lo que comen. Al optar por productos como este jamón, los consumidores no solo disfrutan de un alimento sabroso y tradicional, sino que también apoyan prácticas de producción más saludables y sostenibles.

En definitiva, el Jamón de Trevélez Antonio Álvarez que ofrece Mercadona representa un excelente ejemplo de cómo los supermercados pueden jugar un papel crucial en la mejora de la calidad de los alimentos disponibles. Con iniciativas como esta, Mercadona no solo satisface el paladar de sus clientes, sino que también contribuye a una sociedad más saludable. Así, la próxima vez que visites tu tienda más cercana, considera no solo el precio o la marca, sino también los componentes del producto y su impacto en tu salud.