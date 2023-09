La inversión en living para alquiler de Greystar, premiada en los Iberian Property Investment Awards

Durante una impactante ceremonia para el recuerdo celebrada en el Casino de Estoril el pasado día 19 de septiembre, y que reunió a más de 400 profesionales del sector inmobiliario ibérico, se dieron a conocer los galardonados con los Iberian Property Investment Awards 2023.

Este prestigioso galardón, que cuenta con un destacado jurado del que forman parte más de 40 líderes del sector inmobiliario en España y Portugal, destaca la diversidad y excelencia en el mercado ibérico, subrayando la importancia de la innovación, la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa en el sector.

La compra de 2.500 unidades para alquiler por parte de Greystar, «Deal of the Year in Spain» El jurado premió a la firma estadounidense Greystar, que recibió este prestigioso galardón por la adquisición de una cartera residencial en Madrid, que incluye 2.500 unidades en tres edificios en desarrollo, ubicados en Rivas, San Sebastián de los Reyes y Valdebebas. Esta adquisición permite a Greystar Real Estate Partners poner en el mercado de alquiler una nueva solución habitacional de diseño vanguardista y servicios de alto nivel, incluyendo áreas de coworking, gimnasio y una calificación BREEAM «Very Good» en sostenibilidad.

La escasez de alojamiento en alquiler en Madrid hace que esta adquisición sea especialmente significativa, posicionando a Greystar como un actor clave en el mercado de alojamiento flexible en la región con el impulso de este nuevo concepto que denominan Be Casa. Rafael Fernández-Villaverde, Senior Director, Investments en Greystar: «Es un honor recibir este premio, ya que representa el reconocimiento de otros expertos inmobiliarios. Siempre nos hemos esforzado por innovar en el sector del living y estamos orgullosos del resultado de este proyecto. BeCasa es una solución de alquiler flexible e integral para cubrir la demanda no satisfecha que existe en el área metropolitana de Madrid y esperamos que este portfolio sea sólo el primero de muchos más activos por venir. Nos gustaría dar las gracias a todos los que confiaron en nosotros con el activo de Rivas y estamos muy ilusionados con la apertura de Valdebebas y San Sebastián en el próximo mes»

“Deal of the Year in Portugal”

Merlin fue protagonista de la gala al llevarse uno de los premios más prestigiosos de la noche, un importante reconocimiento para la firma española por su inversión en territorio portugués. El galardón en cuestión fue otorgado a la compañía por la adquisición del emblemático edificio Liberdade 195 en Lisboa, en una candidadura que fue presentada por Cushman & Wakefield y JLL Portugal, consultoras encargadas de la venta del activo.

El edificio Liberdade 195 se encuentra estratégicamente ubicado en la esquina de Av. da Liberdade, una de las arterias principales de la capital portuguesa. Destaca por su impresionante escala, excelente estado de conservación y amplias posibilidades de uso, que incluyen oficinas, hospitality o residencial.

Además, su ubicación privilegiada y especificaciones técnicas lo convierten en un «activo emblemático» que raramente llega al mercado y que atrae la atención de diversos compradores. La operación no estuvo exenta de desa]os, ya que Merlin tuvo que asumir la responsabilidad de la planificación, aspectos comerciales y reformas, además de gestionar una inversión de más de 100 millones de euros. El proceso de venta atrajo el interés de 125 inversores, generando 33 ofertas.

Finalmente, Merlin Properties fue seleccionada para llevar a cabo la adquisición. Ismael Clemente, CEO de Merlin Properties, expresó su gratitud por este prestigioso premio y afirmó: «Estamos muy contentos y agradecidos por este premio, ya que supone un reconocimiento al magnífico trabajo realizado por nuestros compañeros de Lisboa, liderados por João Cristina. Esperamos no defraudar a los colegas de la comunidad inmobiliaria que nos han votado y desarrollar un activo único que esté cualitativamente a la altura de su magnífica ubicación».

Aedas Homes recibe el premio «Green Asset of the Year»

La promotora española fue reconocida por su innovador proyecto Fioresta, en San Juan de Alicante, que u/liza una estructura de madera en masa para reducir la huella de carbono y acelerar el tiempo de construcción. Este desarrollo residencial se destaca por ser el primero construido con una estructura del material conocido como Mass Timber en la Comunidad Valenciana, reduciendo significativamente el tiempo de construcción y la huella de carbono. Fioresta cuenta con 51 viviendas y áreas comunes bien equipadas. La filoso]a de construcción de Fioresta se basa en tres pilares: el desarrollo de un sistema de componentes estandarizado, una red de socios de calidad y una plataforma digital que ges/ona el proceso de construcción en tiempo real. Esta inicia/va marca el comienzo de una serie de desarrollos sostenibles de Aedas Homes que utilizarán estructuras de Mass Timber.

Lar España, reconocida con el «Social Impact IniMaMve of the Year»

El jurado destacó la iniciativa «Kilómetros Solidarios», con la que Lar España busca mejorar la experiencia de los pacientes en el Hospital de Dénia, Alicante, a través de la movilización de la comunidad en torno al deporte y la solidaridad.

Esta iniciativa tiene como objetivo mejorar la experiencia de los pacientes en el Hospital de Dénia reinvirtiendo fondos generados por la comunidad para mejorar la calidad de las instalaciones del hospital. El proyecto ha logrado movilizar en torno al deporte y la solidaridad, acumulando más de 100.000 kilómetros desde su inicio en 2020, y creando un ambiente más acogedor y esperanzador en el entorno hospitalario. Lar España ha demostrado un compromiso sobresaliente con el impacto social positivo y ha destacado cómo el mundo inmobiliario puede ser un agente de cambio en la sociedad.

Sonae Sierra, reconocida por su transparencia

El jurado alabó la comunicación transparente y efectiva de Sonae Sierra con sus inversores durante el año 2022. La compañía ha demostrado un firme compromiso con la sostenibilidad, la transparencia y la presentación de informes de calidad, lo que la convierte en un referente en el sector. Sonae Sierra ha integrado la sostenibilidad en su estrategia empresarial desde hace décadas, vinculando las condiciones de su deuda a su impacto sostenible y adoptando el marco del International Integrated Reporting Council (IIRC) desde 2013, lo que ha sido fundamental para conectar la sostenibilidad con la estrategia y el éxito empresarial.