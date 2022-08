La inversión inmobiliaria en hoteles aumentó un 57% en el primer semestre

El sector hotelero cerró el primer semestre con una inversión de 1.700 millones de euros, un 57% por encima de las cifras registradas en el mismo periodo de 2021, con lo que se convierte en la mejor cifra en un primer semestre desde hace cinco años. Según datos de la consultora inmobiliaria CBRE, el segmento de mayor nivel concentra el grueso de la inversión, con un 56% en establecimientos de cuatro estrellas y un 22% en los de cinco y los de gran lujo.

Con esa inversión, en el primer semestre del año la planta hotelera española suma 2.585 nuevas habitaciones en hoteles de cuatro y cinco estrellas. Madrid lidera el mercado de aperturas hoteleras en el segmento de cuatro y cinco estrellas, con aperturas como la del Ocean Drive, The Madrid Edition y el Thompson Hotel Madrid. Barcelona, por su parte, ha inaugurado durante los últimos meses hoteles en el segmento de alto nivel o superior como el The Hoxton Barcelona en 2022 o el Me By Meliá y el InterContinental Barcelona a finales del año anterior.