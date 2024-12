El INSS lo hace oficial: el giro que se confirma a partir de 2025 que lo cambia todo con las pensiones

Las pensiones contributivas subirán en 2025 después de que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones los confirmaran coincidiendo con los datos de la inflación correspondientes al mes de noviembre. Así que a falta de confirmación oficial, todo hace indicar que la cifra de subida para las 10,3 millones que se reparten en España será de un 2,8%. Una cifra que engordará la nómina mensual de 9,3 millones de españoles que reciben una pensión de jubilación, viudedad, orfandad, incapacidad permanente o en favor de familiares.

Las pensiones suben en 2025 y sólo habrá que esperar al próximo 13 de diciembre para confirmar de forma definitiva la cifra. Esta corresponde a un 2,8%, que nace del cálculo de la variación anual del IPC entre el pasado mes de diciembre y este noviembre, fecha en la que la inflación ha marcado un 2,4%. Así que después de la histórica subida del 8,5% de 2023 y tras haber aumentado un 3,8% en 2024, a partir del próximo 1 de enero tendrán un incremento del 2,8%.

Todo de acorde a lo aprobado en su día en el artículo 58 de la Ley de la General de la Seguridad Social, que dicta que las pensiones subirán conforme a la variación anual del Índice de Precios de Consumo. Así que la nómina mensual de los 9,3 millones de pensionistas subirá a partir del 1 de enero hasta 600 euros anuales, una cantidad que variará en función de la pensión contributiva, la base reguladora o las cargas familiares que tengan los beneficiarios. De esta forma, la subida de las pensiones será la siguiente.

Pensión media del sistema: 1.260 euros – 1.295 euros.

Pensión media jubilación: 1.448 euros – 1.488 euros.

Pensión media jubilación Régimen General: 1.606 – 1.644.

Pensión media jubilación RETA: 966 – 993.

Pensión media viudedad: 898 euros – 923 euros.

Pensión media de orfandad: 503 euros – 517 euros.

Pensión media incapacidad permanente (en función de grado, edad, cargas): 1.033 euros – 1.061 euros.

Pensión máxima: 3.075,04 euros – 3.267,5 euros.

De cara a 2025 también suben las pensiones no contributivas, que son las que reciben las personas que no han podido cotizar un mínimo de 15 años para poder acceder a una contributiva. Conforme a lo establecido en la última reforma de las pensiones, lo presupuestado por el Gobierno es que suban de aquí a 2027 un 22% hasta situarse cerca de los 600 euros al mes. Así que, a falta de confirmación oficial, todo hace indicar que a parir del 1 de enero subirán un 5,5%. Las personas que reciban estas pensiones ya sea de jubilación o invalidez, pasarán de cobrar 7.250,60 euros al año y 517,19 euros al mes a recibir 542,85 euros al mes, que equivale a 7.600 euros anuales.

La tabla para la jubilación en 2025

2025 llega con buenas noticias para los 9,3 millones de pensionistas que ya están dentro del sistema de pensiones pero no será así para las personas que están próximas a la edad para acceder a la jubilación ordinaria. A partir del próximo 1 de enero se endurecen las condiciones para poder llegar al retiro con el 100% de la pensión. Todo conforme a la reforma realizada en su día del Pacto de Toledo conforme al endurecimiento de los requisitos para acceder a la jubilación hasta 2027, fecha en la que se llegará a la edad de 67 años para acceder a la jubilación si no has cotizado 38 años y 6 meses a la Seguridad Social.

Así que las personas que quieran acceder a la jubilación ordinaria a los 65 años cobrando el 100% de la prestación en 2025 tendrán que demostrar tener 38 años y 3 meses cotizados a la Seguridad Social. En caso contrario tendrán que esperar hasta los 66 años y 8 meses. A los 66 años y 10 meses se podrán jubilar con el 100% de la base reguladora los que no puedan acreditar esta cotización el próximo 2026. Para jubilarse a los 65 años con la pensión íntegra en 2017 habrá que tener 38 años y 6 meses cotizados.

2025 – 65 años si tienes 38 años y 3 meses cotizados – 66 años y 8 meses.

2026 – 65 años si tienes 38 años y 3 meses cotizados – 66 años y 10 meses.

2027 – 65 años si tienes 38 años y 6 meses cotizados – 67 años.

Esta es una de las decisiones que han tenido que tomar desde el Gobierno para sostener un sistema de pensiones que pende de un hilo. El gasto récord que se superar mes a mes, el gran número de jubilados que se espera en los próximos años, los datos de natalidad y la tendencia de España a unos números de paro elevados hacen templar la hucha de las pensiones de cara al futuro.