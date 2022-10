La increíble historia del planeta Ummo y la lucha por los derechos de la nueva serie de Movistar

Entre los años sesenta y ochenta del pasado siglo, José Luis Jordán Peña popularizó en España el fenómeno ummita; años después reconoció que todo fue una invención. Movistar estrena en Sitges una serie documental repasando la historia. José Luis Jordán Moreno, hijo de quien dijo ser el emisario de los ummitas en España, advierte que Telefónica «se puede haber metido en un charco».

Al término de la inauguración del Congreso de Directivos CEDE celebrado el pasado jueves 29 de septiembre en el Bilbao Exhibition Centre, José Luis Jordán Moreno consiguió acercarse al Rey Felipe VI y estrechar su mano: «Soy ummita», le dijo.

El monarca continuó andando por los salones del imponente edificio situado en Baracaldo, saludando a estudiantes y asistentes al congreso empresarial, mirando hacia arriba como si alguien le acabara de decir: «Soy de Pamplona».

«Tengo el orgullo de ser hijo y coheredero de José Luis Jordán Peña, emisario del planeta Ummo en la Tierra», dice José Luis Jordán Moreno, quien inició en Bilbao hace dos semanas una lucha pública contra todo aquel que, en su opinión, denigre a su padre.

La serie que hoy domingo estrena Movistar en el Festival de Cine de Sitges, Ummo. La España alienígena, podría atentar contra la memoria de Jordán Peña, considera su hijo. «Telefónica se puede haber metido en un charco», opina.

La nueva serie de la plataforma de Telefónica, producida en colaboración con LaCima Entertainment, de tres capítulos, repasa el nacimiento y evolución del fenómeno Ummo, dirigida por Javier Olivera & Laura Pousa.

A raíz de unos supuestos avistamientos de ovnis sucedidos en el barrio de Aluche de Madrid en el año 1966, se generó el movimiento ummita, el caso de ovnis, extraterrestres, más conocido de España.

En aquella época de los supuestos avistamientos de Aluche, aficionados a la ufología, también intelectuales, se reunían en los sótanos del Café Lion, cercano a la Puerta de Alcalá, para comentar casos paranormales, formando el grupo conocido como Amigos del Espacio. Algunos integrantes de aquellas tertulias comenzaron a recibir cartas mecanografiadas sobre supuestos avances tecnológicos enviadas por los habitantes de Ummo, los ummitas. La visita de los ovnis a Aluche se conectó con los ummitas.

José Luis Jordán Peña, vicepresidente entonces de la Sociedad Española de Parapsicología, reconoció posteriormente ser el autor de aquellas misivas. «Él las mecanografiada y las enviaba de forma selectiva a los receptores en la Tierra», cuenta su hijo.

«Los derechos de las cartas pertenecen a mi padre porque él fue el autor original», trata de explicar. «A ver, el autor fue Ummo, pero no es una entidad terrestre, por lo que el autor legal de las cartas en la Tierra es José Luis Jordán Peña», dice Jordán Moreno.

«Mi padre falleció en 2014, por ende los derechos pasaron a mi madre, que murió en 2020, por lo que los derechos ahora nos pertenecen a mi hermana y a mí», cuenta. Y advierte que Telefónica solicitó a principios del pasado mes de agosto los derechos sobre la marca Ummo.

Durante los años sesenta, y setenta, también parte de los ochenta, la temática ummita corrió como la pólvora. Era un clásico en el programa presentado por Fernando Jiménez del Oso, Más allá, al que acudía habitualmente Jordán Peña.

Pero el caso ummita terminó por salirse del tiesto. Parte de la misma temática extraterrestre fue vinculada a la terrible secta Edelweiss, y José Luis Jordán Peña terminó por admitir que todo había sido una invención. «A mi padre, que era projudío, le han llamado nazi, pedófilo, le han llegado a vincular con Villarejo…», lamenta ahora su hijo.

En el congreso empresarial celebrado en Bilbao hace dos semanas, además de saludar al Rey Felipe VI, el hijo del ‘emisario de Ummo en la Tierra’ también entregó en mano una carta al presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, en la que exponía la polémica.

«Me han vetado en la serie; la ha hecho mi hermana que está en contra de mi padre, no me han dejado salir, no tienen los derechos de propiedad intelectual», insiste.