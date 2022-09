El Rey Felipe VI pide a los directivos buscar «soluciones operativas ante tanta fragilidad»

El Rey Felipe VI ha pedido a los directivos de las compañías españolas «una orientación hacia la búsqueda de soluciones operativas ante tanta fragilidad, fracturas sociales y ausencia de escenarios ciertos», en la inauguración del XXI Congreso de Directivos CEDE, que hoy jueves se celebra en Bilbao, en el Bilbao Exhibition Centre.

Ante numerosos ejecutivos de algunas de las mayores compañías españolas, el monarca ha indicado que, en estos momentos, «es evidente que el afán y las responsabilidades de los directivos no pueden reducirse únicamente a la capacidad emprendedora, ni a la competitividad gerencial».

El Rey ha insistido en las peculiaridades de la situación económica y política actual, un entorno, ha dicho, «muy diferente al que había antes de la irrupción de la pandemia del Covid-19, seguro que es necesario un replanteamiento de muchas cosas, incluso en el modo y en los instrumentos de gestión de algunas realidades».

El Rey, Presidente de honor de CEDE, ha advertido que la situación actual «es muy compleja, que puede incluso desencadenar la aparición de muchos otros desequilibrios o su desborde». Pero también ha recordado que España «cuenta con ciertas fortalezas acumuladas por nuestro sector exterior en los años previos», algo que ha «mejorado la competitividad de nuestro país».

«Estos nuevos desafíos», ha añadido el Rey, «requieren de una nueva acción directiva a la altura de las exigencias de los tiempos, que tendrá que afianzarse en la capacidad gerencial de siempre, en la humildad ante lo desconocido y en la sobriedad y auto-exigencia que requieren las diversas fases con las que se irán presentando esos desafíos».

Isidro Fainé, presidente de la Fundación Bancaria La Caixa, presidente también de CEDE; Pablo Hernández de Cos, Gobernador del Banco de España; José María Álvarez-Pallete, Presidente de Telefónica; Antonio Brufau, Presidente de Repsol; Antonio Garrigues Walker, presidente de honor del despacho Garrigues; o Antonio Garamendi, presidente de la CEOE -quien, en plena carrera electoral en la patronal empresarial, se ha subido cinco pisos del Bilbao Exhibition Centre para encontrarse con los periodistas y poder hacer un par de declaraciones-, entre otros muchos ejecutivos, han asistido al discurso del Rey.

La Web 3 lo va a cambiar todo

El Presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha ofrecido una conferencia sobre los retos tecnológicos actuales, con anterioridad al discurso del Rey, en la que ha destacado las oportunidades que va a generar el desarrollo de internet, la web 3, y el Metaverso.

El ejecutivo ha explicado que asistimos «a una ruptura de la globalización, que será reemplazada por algo que todavía no sabemos, nos enfrentamos a una situación distinta».

«Vamos a tener toda la tecnología que queramos, el problema es que la tecnología en sí misma no tiene valores, tenemos que saber qué hacer con ella». El Presidente de Telefónica ha subrayado que, en la actualidad, «aceptamos que la inteligencia artificial lea nuestros correos; en el mundo digital no tenemos muchos de los derechos que tenemos en el mundo analógico».

Álvarez-Pallete ha destacado el desarrollo de internet, la web 3, «que lo va a cambiar todo, un internet en tres dimensiones, en el que el individuo será soberano», y también del Metaverso, algo que provocará «que tengamos una vida real y otra paralela, habrá metasociedades, metaempresas, pero tenemos que aprender a usarlo».

«No es ciencia ficción», ha indicado. «Yo ya he probado unas lentillas que son ordenadores, no es ninguna ‘frikada’», ha dicho. «Dentro de un siglo habrá realidades virtuales que no podrán diferenciarse de las reales», ha pronosticado.