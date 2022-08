Ikea ha comenzado a subir el precio de una serie de productos en España para poder hacer frente al incremento de los costes, especialmente de la energía y las materias primas. Fuentes cercanas a la multinacional sueca aseguran que el aumento de los precios puede alcanzar hasta el 10% en determinados productos, como algunos muebles.

«No somos inmunes a la evolución macroeconómica a la que nos enfrentamos tanto a nivel global como nacional. Para garantizar nuestra sostenibilidad como empresa y el mantenimiento de los empleos, tenemos que ajustar nuestros precios para incluir en ellos este aumento de los costes», explican desde Ikea a OKDIARIO.

El grupo aclara que esta decisión no se ha tomado exclusivamente en España, sino a escala global. No obstante, los incrementos no serán uniformes, variarán «en función de la gama de productos y el país», dice la compañía.

La multinacional sueca también puntualiza que en el actual contexto económico seguirá «vigilando lo que ocurre con los costes de transporte de mercancías, el aumento de los precios de la energía y las presiones inflacionistas para continuar impulsando iniciativas para mejorar la eficiencia a la hora de tomar decisiones sobre los precios».

Oferta asequible

Pese a este escenario, Ikea no quiere perder la esencia de su origen: ser una compañía de muebles y decoración low cost. «Ser asequibles sigue siendo para nosotros un pilar fundamental, y por ello, siempre estamos trabajando en garantizar que haya una oferta competitiva para la mayoría de personas», explica la firma. Por ello, la multinacional se ha comprometido a ampliar el porcentaje de la gama que consta de precios bajos y muy bajos, «con la ambición de que más de la mitad de la gama sea de bajo precio».

Además, la empresa sueca avanza que a lo largo del ejercicio seguirá invirtiendo en el país, abriendo más tiendas y en diferentes formatos de entrega más rápidos, asequibles y sostenibles, como el click and collect en las tiendas.

Nueva apertura

El centro comercial intu Xanadú afrontará el último cuatrimestre del año con la incorporación de nuevas enseñas que vienen a reforzar su oferta comercial y de restauración. Entre las aperturas destaca una nueva pop up de Ikea, que será de carácter temporal.

Ikea abrió su primera tienda en España en 1980 y actualmente cuenta con una veintena repartidas por Madrid, Barcelona, Sevilla, Valladolid, Zaragoza, Valencia, Murcia, Málaga, Cádiz, Bilbao, Asturias, Las Palmas de Gran Canarias, Santa Cruz de Tenerife, Palma de Mallorca y Lanzarote.