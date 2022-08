El Ikea danés revienta el mercado con el producto que querrás para tu terraza

La terraza es una de las zonas de la casa a las que más partido le sacas cuando llega el verano, ya que al ser un espacio abierto podrás disfrutar al aire libre de tus ratos de ocio y ofrecer a tus visitas un punto de reunión ideal en el que crear un buen ambiente. Hoy te mostramos un producto del Ikea danés para la terraza que está reventando el mercado y que te flipará tanto llevarte a casa que querrás utilizarlo a todas horas… ¡y está casi a mitad de precio!.

Conocido popularmente como el Ikea danés, JYSK es una tienda con origen en Dinamarca que está especializada en la venta de artículos decorativos y para el hogar, poniendo a disposición del público un amplio catálogo para que no le falte detalle en ninguna estancia de la casa.

La silla colgante de JYSK que querrás en tu terraza

Se trata de la Silla colgante NITTEDAL, una fantástica silla colgante que te puede quedar ideal tanto en la terraza como en el jardín, patio o balcón, ya que es perfecta para colocarla en cualquier espacio exterior y disfrutar así al aire libre de tus momentos de relax. Actualmente tiene un descuentazo del 45% que deja su precio final en tan sólo 30€, un chollazo de proporciones épicas que tienes que aprovechar.

Esta silla colgante de JYSK es en color blanco crudo y tiene un diámetro de 80 cm, con una altura de 140 cm. Fabricada en 100% algodón, tiene dos aros de aluminio en la parte superior para que puedas utilizarlos para colgarla. Es muy importante que cuelgues esta silla siempre de una superficie estable que no se pueda desplomar fácilmente, como un muro o un árbol, no la pongas nunca en una superficie que no tengas la seguridad de que puede aguantar el peso tanto del asiento como de la persona que se va a sentar en ella.

Sin duda se trata de una opción para ganar un asiento y un lugar de relax ideal en tu terraza o jardín, y además le dará un estilazo único. Su estética encaja a la perfección en diferentes estilos, por los que se adaptará a cualquier ambiente y decoración que tengas en el espacio en el que la vas a poner.

Si quieres darle a tu terraza un toque muy especial al tiempo que disfrutas de un asiento muy especial para descansar, tomarte algo o sentarte tranquilamente a leer al aire libre, sin duda esta silla colgante de JYSK es una de tus mejores opciones.