ICSE, en el top 5 de las mejores empresas para trabajar en España

En un contexto en el que la atracción y fidelización del talento se ha convertido en uno de los grandes retos de las organizaciones, el grupo ICSE ha dado un paso importante al situarse entre las cinco mejores empresas para trabajar en España, según el ranking nacional de Best Workplaces elaborado por la certificadora internacional Great Place to Work.

Este reconocimiento no sólo consolida a ICSE como un referente en el ámbito educativo, sino que marca un hito para Canarias, al convertirse en la primera y única organización del archipiélago en el rango de 50-100 empleados/as en acceder a este ranking de excelencia empresarial.

El grupo, que ya había sido certificado como Excelente Lugar para Trabajar en 2024 y 2025 da ahora un salto cualitativo al ser distinguido entre las mejores organizaciones del país por la calidad de su cultura corporativa y el alto nivel de satisfacción de su equipo humano.

Profesorado, personal administrativo, equipos de gestión, comunicación y área comercial coinciden en una valoración excepcional en todos los parámetros analizados, destacando especialmente el clima laboral, la cohesión interna y el sentido de pertenencia.

Un logro importante en el ámbito educativo que posiciona a ICSE como referente en gestión de personas a nivel nacional. Ha sido el único centro de FP de España incluido en el ranking.

Pero más allá de los reconocimientos, ICSE representa un modelo organizativo basado en un principio claro: poner a la persona en el centro de su actividad.

“El alumno está en el centro del aula, pero también la persona está en el centro de nuestra organización”, señala su presidente, José Domingo Martín. “No se trata solo de formar profesionales, sino de construir un entorno donde las personas quieran crecer, aportar y desarrollarse” .

Con más de 46 años de trayectoria, ICSE ha evolucionado hasta convertirse en uno de los principales referentes de la Formación Profesional en España, siendo actualmente el primer centro de Canarias y el cuarto a nivel nacional entre los mejores centros privados de FP.

A este posicionamiento se suma la obtención del sello EFQM +600, uno de los reconocimientos más altos a nivel europeo en excelencia en gestión, un nivel que ningún otro centro educativo ha alcanzado hasta ahora en Canarias.

La clave de estos logros, según la dirección del grupo, reside en una cultura empresarial basada en la confianza, la empatía y el compromiso.

“Las personas no vienen solo a trabajar por un salario económico. Vienen también por un salario emocional: el orgullo de pertenecer a un proyecto, de sentirse valoradas y de formar parte de un equipo alineado con unos valores y un propósito” .

No es casualidad que una de las valoraciones destacadas en el informe de Great Place to Work defina a ICSE como “un grupo empresarial con alma” un concepto que sintetiza una cultura basada en la cercanía en la dirección, la escucha activa la empatía, la conciliación.

Situarse en el ranking supone mucho más que una certificación. Tal como explica la propia entidad certificadora, obtener la certificación Great Place To Work no es solo un reconocimiento simbólico, sino una validación rigurosa basada en la preparación directa de los empleados/as. Para lograrlo es necesario alcanzar un índice de confianza superior al 65% sobre 100, basada en el acompañamiento, el desarrollo personal y profesional, credibilidad, el respeto, el orgullo de pertenencia y la cohesión del equipo.

José Domingo Martín Espino

Hablamos con D. José Domingo Martín Espino, psicólogo y presidente de ICSE, inspirador y artífice de la cultura empresarial que pone a la persona en el centro de la actividad.

P. ICSE ha sido reconocido como una de las 5 mejores empresas para trabajar en España. ¿Qué significa este logro?

R. Es un reconocimiento muy importante, pero sobre todo es una validación de nuestro modelo. Llevamos años trabajando en una cultura basada en la confianza, la cercanía y el respeto a las personas. Estar en el top 5 nacional confirma que vamos en la dirección correcta. Estar entre las 5 primeras en nuestro rango en España es un orgullo, pero también es una responsabilidad que nos compromete a seguir mejorando.

P. Además, es la primera empresa canaria en entrar en este ranking. ¿Qué supone esto para Canarias?

R. Supone demostrar que desde Canarias se pueden hacer las cosas al más alto nivel. Esto lo hace especialmente significativo: tenemos talento, capacidad y visión. Ahora lo importante es consolidar un modelo que no solo atraiga talento, sino que lo genere y lo retenga.

Colaboramos para poner a Canarias en el mapa del talento. Si queremos que a las empresas les vaya bien, debemos empezar a construir organizaciones sólidas, innovadoras y excelentes.

P. ¿Cuál es la clave de ese reconocimiento y del modelo ICSE?

R. Sin duda, poner a las personas en el centro. El alumno en el centro del aprendizaje y el trabajador en el centro de la organización. Cuando eso se hace de verdad, los resultados llegan. El caso de ICSE responde a un modelo claro, coherente y sencillo: poner a la persona en el centro de toda su actividad.

P. ¿Qué diferencia hay entre certificación y ranking?

R. La certificación valida que eres un excelente lugar para trabajar. Pero el ranking reconoce a los mejores entre los mejores. Es un salto cualitativo muy importante: estar situada en el ranking de las 5 mejores empresas de España y la única en Canarias refleja no un punto de llegada sino la confirmación de un camino basado en una cultura de excelencia centrada en las personas.

P. Habla de “salario emocional”, ¿qué significa exactamente?

R. Significa que las personas no trabajan solo por un sueldo. Trabajan por sentirse valoradas, escuchadas, respetadas. Por formar parte de algo. Cuando alguien siente orgullo de pertenencia, su compromiso cambia completamente. La alta satisfacción, reflejada en la valoración medida se extiende a todos los ámbitos del equipo: profesorado, personal administrativo y de gestión, área comercial y de comunicación.

P. ¿Cuál es el siguiente reto?

R. Consolidar este modelo y proyectarlo a nivel internacional. Queremos que ICSE sea un referente en educación superior profesional en Canarias, con proyección nacional e internacional: de Canarias para el mundo.