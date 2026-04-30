Jaime Martínez exhibe su ambicioso plan para transformar Palma ante sus homólogos españoles y británicos

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha participado esta semana en el encuentro de alcaldes España-Reino Unido, organizado por el Ayuntamiento de Madrid en el marco del Foro Bloomberg CityLab, un evento internacional de referencia impulsado por Michael Bloomberg, quien fue alcalde de Nueva York entre 2002 y 2013.

Martínez analizó con los alcaldes de Madrid, Valencia, Málaga, Palma, Manchester, Liverpool, South Yorkshire, y representantes de los ayuntamientos de Edimburgo y Belfast, retos comunes, buenas prácticas, y compartió experiencias en ámbitos clave como la innovación urbana, la sostenibilidad y la calidad de vida en las ciudades.

Durante su intervención, el alcalde puso el foco en varios aspectos estratégicos tanto para la ciudad de Palma como para el conjunto de las urbes europeas. En primer lugar, destacó el crecimiento demográfico que está experimentando Palma y la necesidad de impulsar políticas públicas adaptadas a esta realidad, para lo cual el equipo de gobierno ha promovido la creación de un Centro de Control Demográfico y Turístico.

Concebido como una pieza fundamental dentro de la estrategia municipal de gobernanza de datos, este centro permitirá mejorar la eficiencia de los servicios públicos, optimizar la atención ciudadana y anticipar necesidades mediante la toma de decisiones basadas en datos objetivos.

Martínez también incidió en los ejes estratégicos de gestión municipal vinculados a la cultura, el deporte, la sostenibilidad y la economía azul. Estos ámbitos, tal como señaló, son clave para la transformación de Palma y la

construcción de una ciudad cohesionada social y territorialmente, y sostenible a largo plazo.

En este contexto, expuso los diferentes proyectos estratégicos puestos en marcha, como son el Palma Culture & Innovation Bay, distrito de innovación centrado en la atracción de talento, el fomento de la innovación tecnológica, la economía azul, las energías renovables y la cultura.

También hizo hincapié en la apuesta por la sostenibilidad, con iniciativas como el Bosque Metropolitano, que incorpora la finca de Son Quint, adquirida por el Ayuntamiento, y el futuro Jardín Botánico de Palma.

Otros proyectos que explicó fueron el futuro Recinto Ferial de Palma; las reformas de la plaza Mayor, del Parc de la Mar y de la plaza del Mercat, como elementos fundamentales de transformación urbana; la creación de la ECO-EMT; la reconversión de los antiguos cines Metropolitan en un centro de equipamientos para el barrio de Pere Garau; o la construcción de un pabellón deportivo de primer nivel en el antiguo estadio Lluís Sitjar, entre otros ejemplos representativos de la visión de futuro para la ciudad.

Por otro lado, el alcalde trasladó el dictamen sobre turismo sostenible impulsado por el Govern, orientado a liderar la transformación del modelo turístico europeo hacia parámetros de sostenibilidad y bienestar, una línea de trabajo que el Ayuntamiento de Palma. También ha incorporado como eje prioritario de su hoja de ruta.

En este sentido, abordó la evolución del turismo en Palma, recordando que en los últimos años se ha incrementado el gasto por visitante y que el perfil del turista está permitiendo evolucionar hacia un modelo más sostenible y de mayor calidad, en gran parte gracias a la apuesta decidida por la cultura, impulsando al mismo tiempo la transformación urbana y mejorando la experiencia global, con el residente como eje central de todas las políticas municipales.

El conjunto de todos estos proyectos e iniciativas, subrayó Martínez para finalizar, tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y reforzar el posicionamiento de Palma como una ciudad referente en sostenibilidad, cultura e innovación.