El Govern abre la puerta a la entrada en el ParcBit de servicios como la restauración

El Consell de Govern ha aprobado la modificación puntual del plan especial de desarrollo del ParcBit que permitirá la construcción de alrededor de 200 viviendas y abre la puerta a la llegada de servicios como la restauración. Lo ha informado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern de este jueves.

La modificación puntual, ha explicado, permite adecuar la ordenación del ParcBit a las nuevas necesidades detectadas y ajustarla a la ampliación del metro. También ampliar los usos permitidos, que en la actualidad están «muy limitados» en las zonas de servicios.

Por ello, ha argumentado el conseller de Economía, Hacienda e Innovación, se permitirá la construcción de alrededor de 200 viviendas, que se ofrecerán en alquiler temporal para los trabajadores de las empresas de innovación instaladas en el parque tecnológico.

Estas promociones de viviendas, una de las cuales estará a cargo del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), se levantarán en varias parcelas que están libres. Costa ha reconocido que no estarán listas antes de que finalice esta legislatura, pero ha confiado en que puedan estarlo a lo largo de la siguiente.

Además, la modificación del plan de desarrollo abrirá la puerta a la instalación de determinados servicios, como la restauración, para dar oferta a las personas que trabajan y en unos años vivan allí.

Además, la normativa vigente hasta ahora no permitía la implantación de ciertos tipos de industrias específicas de transformación de materias primas, distintas de la industria convencional, que ahora tendrán cabida. Como previsión, Costa ha anunciado que el Govern «quiere que el ParcBit tenga vida mañana, tarde y noche».

Por otro lado, elimina la previsión de instalar una central de cogeneración de energía con el objeto de alejar el ParcBit de un modelo energético «altamente contaminante».