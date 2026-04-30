BBVA obtuvo cerca de 3 millones de beneficio en el primer trimestre del año. Los buenos resultados se atribuyen al dinamismo de la actividad: el crédito a la clientela creció un 17% (a tipos constantes) e impulsó el margen de intereses por encima del 20% interanual.

Este crecimiento vino acompañado de elevadas cotas de rentabilidad y de creación de valor para los accionistas: el ROTE se situó en el 21,7% y el valor tangible por acción más dividendos creció un 18,1% en tasa interanual.

Todo ello, con una sólida posición de capital: el ratio CET1 alcanzó el 12,83% a cierre de marzo. El próximo 6 de mayo comenzará el último tramo del programa extraordinario de recompra de acciones, por un importe máximo de 1.460 millones de euros.

La guerra no impacta en las cuentas

En la conferencia con analistas con motivo de la presentación de resultados del primer trimestre del año el consejero delegado de BBVA, Onur Genç, se ha mostrado confiado ante el conflicto.

El consejero delegado ha señalado que el impacto de la guerra ha sido limitado y que, a menos que repunte el precio del petróleo, suban los tipos de manera vertiginosa o continúe la guerra, mantienen sus previsiones para 2026 sin cambios.

Por lo tanto, la ejecutiva ha avanzado que los efectos serán segunda ronda e identifica 12 sectores como el del suministro de energía eléctrica, transporte, acero o cemento, entre los que vigilar.

No obstante, el consejero delegado de la entidad financiera ha mostrado su preocupación con el conflicto al indicar que han adoptado una postura «cauta», ya que «la situación cambia cada día».

230 despidos desde enero

Si bien en el día de hoy se ha hecho alusión a las 750 salidas voluntarias; 230 corresponden a despidos en España. Genç ha señalado que las salidas no tienen que ver con la inversión y apuesta por la IA.

En esta línea BBVA avanza de forma decidida en su estrategia de transformación, especialmente en inteligencia artificial (IA).

El banco cuenta con ocho iniciativas que integran la IA en toda la cadena de valor: desde el asesor digital personal para cada cliente, Blue, y la IA para los banqueros, hasta asistentes de riesgos, de gestión de operaciones y de desarrollo de software.

BBVA despeja las dudas con Telefónica

Por otro lado, su relación con Telefónica, se mantiene sin cambios, ante los rumores y la salida de la entidad del consejo de administración de la operadora.

El consejero delegado de BBVA, Onur Genç, ha asegurado que el banco mantiene una relación de colaboración «magnífica» con Telefónica con una participación del 5%.

En cuanto a su posición en otros países, en México, el crédito se incrementó un 8,4% en tasa interanual. Si se excluye el efecto de la apreciación del peso mexicano respecto al dólar en los últimos doce meses, ese crecimiento hubiera sido del 10,4%, con una aportación equilibrada entre segmentos minoristas y empresa.

En la cuenta de resultados, destaca el buen comportamiento de todas las líneas de ingresos, y el excelente ratio de eficiencia (30,8%).

El beneficio atribuido alcanzó 1.453 millones de euros (+4,5% interanual). Los indicadores de riesgo se mantuvieron sólidos: la tasa de mora se situó en el 2,6%, la de cobertura en el 129% y el coste de riesgo acumulado en el 3,45%.

Posición prudente en Turquía

En Turquía, BBVA mantiene una posición prudente aunque la guerra no haya tenido impacto para la banca. En este sentido destacan el crecimiento de los préstamos, tanto en liras turcas, como en moneda extranjera.

Mejoran el margen bruto, gracias al buen comportamiento de los ingresos recurrentes. Con un coste de riesgo relativamente estable en comparación con el trimestre anterior.

Si bien en la conferencia también se ha señalado a Emiratos Arabes. BBVA ha mantenido una postura cautelosa y de baja exposición en el país. Tan solo prestan un 0,8% de sus servicios.

Hipotecas BBVA

Por último, desde la entidad destacan que el crédito hipotecario en España mantiene unos precios «inadecuados» y ha defendido que, a pesar de que la cuota del mercado hipotecario actual del banco de origen vasco está por debajo de la natural, la entidad financiera seguirá siendo «selectiva».

«Pensamos que el mercado de préstamos a la vivienda sigue teniendo precios que no nos parecen adecuados. Hemos podido aplicar un enfoque más racional en los últimos meses y de momento vamos a seguir siendo selectivos en el crecimiento del crédito hipotecario», señala Genç.