Iberdrola, única empresa española entre las diez con mejor web corporativa de toda Europa

Iberdrola se posiciona como la única empresa española entre las diez compañías con mejor web corporativa de toda Europa, según el informe Webranking 2025–2026 de la consultora internacional Comprend. Este estudio, referente en comunicación digital empresarial, elabora una clasificación de 500 empresas tras analizar más de 600 compañías del continente europeo.

Además, por segundo año consecutivo, el sitio web de Iberdrola ha sido reconocido como el mejor del ámbito corporativo en España. La mayor eléctrica de Europa y una de las dos más grandes del mundo por valor en Bolsa ha obtenido 87,3 puntos sobre 100, lo que supone un incremento del 10 % respecto a la edición anterior y más de un 95 % frente a 2020.

Este avance refleja el compromiso de Iberdrola con la transparencia, la excelencia informativa y la accesibilidad. A nivel europeo, esta progresión le ha permitido escalar nueve posiciones en la lista Europe 500, hasta colocarse en el puesto número seis.

La web del Grupo (www.iberdrola.com) destaca con un desempeño cercano o superior al 90 % en la mayoría de las 10 secciones en que se divide el ranking, sin bajar nunca del 70 %. Este rendimiento excepcional coloca a Iberdrola a la cabeza de sus competidores.

La página de Inicio y el área de Sostenibilidad sobresalen con casi la máxima puntuación posible, seguidas de cerca por Gobierno corporativo, Trabaja con nosotros y Accionistas e inversores, todas con muy buenos resultados.

Como recoge el informe Webranking 2025-2026, “la web ofrece una experiencia completa y fácil de usar que responde eficazmente a las necesidades de los grupos de interés”.

El estudio señala como fortalezas el progreso en transparencia de la sección de Gobernanza, que sitúa a Iberdrola en una posición sólida frente a sus homólogos y en línea con las crecientes expectativas de los grupos de interés. También destaca la solidez de su marca como empleador, la comunicación en materia de contratación y la mejora continua en el área de Sostenibilidad, que muestra cómo la compañía integra estos aspectos en su estrategia y responde eficazmente a las necesidades informativas relacionadas.

Un indicador para los grupos de interés

A través de su Webranking, Comprend realiza un análisis comparativo de las webs corporativas de 638 compañías en Europa seleccionadas por capitalización bursátil en el índice Stoxx All Europe 800.

Este ranking es un indicador clave de transparencia y el único basado en las expectativas de los principales grupos de interés en materias como informes financieros, gobierno corporativo, relación con inversores, sostenibilidad o marca empleadora.

Cada año desde 1997, la consultora realiza encuestas a analistas, inversores, periodistas y solicitantes de empleo, entre otros, para conocer qué esperan de un sitio web corporativo. Sus respuestas sirven para definir los criterios de evaluación del índice, que incluye un total de 264 parámetros de medición.