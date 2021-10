La compañía energética Iberdrola se compromete a no subir los precios eléctricos a la industria para que no afecte a su competitividad la escalada del gas natural. Además, la compañía asegura que el sector necesita una regulación que no perjudique la producción eléctrica, como lo hace la actual normativa del Gobierno con «tributos lesivos».

Así, Iberdrola solicita al Gobierno la retirada del Real Decreto y la Ley criticada por la UE, según informa El Mundo. Según fuentes del grupo, esta decisión se ha tomado «tras constatar que hay voluntad del Gobierno de la Nación de corregir la regulación y llegar a un acuerdo».

La empresa afirma que hasta ahora han intentado contener precios dentro de lo posible con un ahorro estimado de 2.000 millones de euros para la industria española. «En lo que va de año, el hecho de mantener los precios pactados con la industria a pesar del incremento del precio de la electricidad, ha ahorrado a la industria española dos mil millones de euros», comentan desde la energética.

Desde Iberdrola señalan que las empresas eléctricas «no se han beneficiado en modo alguno del incremento de los precios» y que encima han tenido que soportar «costes desorbitados del precio del gas natural».

Decreto del Gobierno

El Real Decreto-ley para rebajar el precio de la factura de la luz entró en vigor el pasado 16 de septiembre. En concreto, la norma obliga a las compañías eléctricas a devolver parte de los beneficios extraordinarios que obtienen al repercutir sobre las centrales de generación de electricidad los costes de gas que no soportan.

La rebaja de los denominados ‘beneficios caídos del cielo’ se mantendrá hasta marzo de 2022, para cuando el Gobierno espera que concluya el actual ‘rally’ en el precio del gas. No obstante, el texto limita el efecto que esta medida tendrá en las comercializadoras y sólo se tendrán en cuenta los beneficios por encima de los 20 euros/MWh. Asimismo, sólo se detraerá el 90% de los ingresos extraordinarios.

En estos seis meses, el sistema calculará cuál es el importe que el resto de energías más baratas asumen de la energía más cara, es decir, del gas, y las compañías eléctricas lo tendrán que devolver a un fondo gestionado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), organismo encargado de trasladar este recurso financiero adicional a la factura de la luz para reducir cargos.