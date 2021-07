¿Quién no ha soñado alguna vez con traspasar las lujosas puertas de un hotel de cinco estrellas y disfrutar de los mismos placeres con los que se deleitan los huéspedes VIP pero sin tener que dejarte la cartera? Gracias a la startup española Hotelbreak. La plataforma de cohoteling permite acceder a las instalaciones y los servicios de los mejores hoteles de España de cuatro y cinco estrellas, pero sin que tengas que pagar por alojarte en ellos.

Hotelbreak es una startup mallorquina impulsada por los emprendedores Cristian Alcoba y Maxime Renaudin, que ha reinventado el ocio y el turismo en los hoteles de lujo. Se trata de una plataforma de reserva online que permite contratar experiencias únicas de día en los mejores hoteles sin tener que reservar una habitación: piscinas, camas balinesas, spas, gimnasio, masajes, restaurantes, brunch…

Es lo que se conoce como cohoteling, una oportunidad única para descubrir los hoteles más emblemáticos y lujosos y disfrutar, como dice la canción, de una vida de rico. Pero con esta tendencia no solo gana el cliente, también gana el hotel, ya que le permite rentabilizar las instalaciones, muchas de las cuales están infrautilizadas debido a la ausencia de turistas.

A través de esta web puedes seleccionar una exclusiva experiencia hasta en 260 hoteles de toda España de cuatro y cinco estrellas que se encuentran en áreas urbanas, rurales y en la costa. De momento, la plataforma tiene presencia en España (Madrid, Cataluña, Andalucía, Canarias y Baleares), Francia (París), Portugal (Lisboa y Oporto) e Italia (Toscana).

Desde su lanzamiento en 2019 ha recibido varios premios y distinciones: Primer Premio en el certamen Baleares Venture on the Road 2020, proyecto finalista en los Premios Emprendedor XXI 2020, Finalista en el Digital Gastronomy & Hospitality Startup Forum 2020, Finalista en el Nacional Venture on the Road 2020, entre otros.

Cliente de día

Dentro de la complicada situación que el sector hotelero está viviendo en España a causa de la pandemia, los hoteles del sector lujo han visto en el cliente de día -aquel que no pernocta- una alternativa para amortiguar la caída de su facturación ante la ausencia de turistas. Según un análisis realizado por la plataforma Hotelbreak, los hoteles de lujo han incrementado un 35% su negocio gracias a los clientes que hacen uso de las instalaciones y servicios del hotel pero sin alojarse en ellos, una tendencia conocida como cohoteling.

Los planes más demandados, cabe hacer una distinción entre los hoteles urbanos y los ubicados en la costa. En los primeros, la experiencia más solicitada es el circuito de spa con masaje durante el invierno y el uso de la piscina en verano. Como segunda opción encontramos los brunch en azoteas con vistas a la ciudad, muy reclamados en cualquier época del año. Respecto a los planes preferidos en los hoteles de costa, los clientes se decantan, en primer lugar por un daypass –pase de día para utilizar todas las instalaciones del hotel- y en un segundo lugar, la reserva de camas balinesas con vistas al mar y almuerzo incluido.