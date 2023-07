Hijos de Rivera crece un 19% aunque modere sus beneficios para amortiguar la subida de precios al cliente

Ignacio Rivera, presidente ejecutivo de Corporación Hijos de Rivera, ha compartido con los medios de comunicación un encuentro informativo en el que ha trasladado los resultados obtenidos en el ejercicio 2022, así como las expectativas y principales líneas de actuación de la compañía.

MEGA, el museo de Estrella Galicia en A Coruña, ha sido el escenario de esta presentación en la que el principal ejecutivo anunció una cifra de facturación récord en 2022, por encima de los 724 millones de euros, un 19% más que en 2021. En este sentido, Rivera, destacaba el buen comportamiento del consumo en España gracias a la recuperación del canal de hostelería tras la pandemia y el despegue del turismo.

Sin embargo, los beneficios de la compañía han sufrido respecto al ejercicio anterior, con un descenso de un 11,56% como consecuencia del acusado incremento de costes de las materias primas y los suministros que la Corporación decidió no repercutir en los consumidores. La cifra de beneficios se redujo en 2022 situándose en los 83,9 millones de euros.

“Queremos ser un factor clave del éxito de nuestros clientes y este año nos ha tocado hacer un ejercicio de responsabilidad para intentar amortiguar el impacto de la incesante escalada de precios, no solo por la inflación, sino los derivados de los problemas de suministros a nivel global. Por ello no se han repercutido dichos costes de manera trasversal lo que, haciendo de escudo, ha lastrado negativamente nuestra cuenta de resultados. Son decisiones de las que no nos arrepentimos y que forman parte de nuestro ADN, de una empresa responsable, familiar y centenaria”.

La inversión del grupo en 2022 ascendió a 153,4 millones de euros, destinada especialmente a las nuevas instalaciones industriales, tanto del negocio de cerveza como de los manantiales. Estas cifras forman parte del ambicioso calendario inversor de la compañía, más de 450 millones de euros en el trienio 2022-2024.

En cuanto al empleo, Hijos de Rivera cerró el pasado año con un incremento del 8,33%, hasta las 1.573 personas, el 91% de las cuales cuenta con contrato indefinido. Una evolución que tiende a continuar ya que este año prevé un incremento de plantilla sin precedentes, de un 30%, que cimentará los ambiciosos planes de crecimiento de la compañía.

Incremento de la producción y expansión internacional

La empresa vendió 494 millones de litros de cerveza en 2022 distribuidos nacional e internacionalmente, un 10,07% más que en 2021. Estrella Galicia abandera la amplia gama de cervezas de la compañía gallega, que también cuenta la multipremiada familia de Cervezas 1906 o las diferentes variedades de cerveza sin alcohol.

Esta cifra señala más que nunca la necesidad de contar con instalaciones industriales adecuadas, capaces de acompañar el crecimiento de la compañía. En este sentido, el presidente de la Corporación marcaba el 2024 como el año clave con la esperada puesta en marcha de la nueva fábrica de Morás (Arteixo).

Por su parte, el negocio de aguas comercializó en 2022 un total de 217 millones de litros de sus cuatro marcas: Cabreiroá, Agua de Cuevas, Fontarel y AUARA. Esto supone un 14,53% más que en el ejercicio anterior.

Los productos de Corporación Hijos de Rivera, entre los que también se encuentran las sidras Maeloc y los vinos Ponte da Boga, entre otros, llegan ya a 76 mercados de todo el mundo gracias al proceso acelerado de internacionalización que está impulsando la compañía.

Impacto socioeconómico

Un año más, Corporación Hijos de Rivera dio a conocer en este encuentro los resultados del informe de su Informe de Impacto Socioeconómico 2022 realizado por la prestigiosa consultora Steward Redqueen, que cuantifica mediante un modelo estándar el impacto de la actividad de la compañía a lo largo de toda la cadena de valor. Dicho informe concluye que la actividad de la compañía genera más de 51.700 empleos directos e indirectos en nuestro país y su actividad aporta 2.416 millones de euros a la economía española.